Durante una entrevista televisiva en el programa La mañana con Moria (eltrece), Amalia Granata brindó precisiones sobre su sorpresiva presencia en el hotel de Puerto Madero donde se aloja Robbie Williams. La legisladora aclaró el motivo de su visita y repasó detalles del vínculo que mantuvo en el pasado con el artista británico.
Amalia Granata explicó por qué estuvo en el mismo hotel que Robbie Williams en Puerto Madero
La diputada rosarina aclaró los motivos de su visita al alojamiento porteño donde se hospeda el cantante británico tras los rumores generados por su coincidencia.
El motivo de la visita al hotel de Puerto MaderoLa presencia de Amalia Granata en el establecimiento hotelero generó sorpresa al coincidir con la estadía del músico, quien regresó a la Argentina para brindar sus conciertos en el Arena de Buenos Aires. Ante la consulta de Moria Casán sobre la coincidencia de fechas y lugar, Granata explicó que asistió al lugar para celebrar el cumpleaños de una amiga.
Según relató la diputada, la abogada Mariana Gallego le envió la invitación el pasado 22 de septiembre. A pesar de complicaciones de agenda que le impedían asistir al evento completo, confirmó su asistencia para el momento del brindar y entregar el regalo. "Cuando fui me encontré que él estaba ahí alojado", afirmó la legisladora, quien remarcó que no se cruzó con el cantante durante su permanencia en el lugar. La llegada de la legisladora al lugar fue registrada por la periodista Nazarena Di Serio.
Los recuerdos sobre la relación y el reencuentro en Estados Unidos
Durante la conversación, Granata repasó el historial de su relación con la estrella pop, que tuvo su inicio público en 2004 luego de un encuentro posterior a la participación del músico en el programa VideoMatch.
Al ser consultada sobre si consideraba al cantante como un "hilo rojo", la diputada recordó un reencuentro posterior que mantuvieron en Estados Unidos Granata detalló que, tres años después de aquel primer episodio en Buenos Aires, volvió a ver a Williams en su residencia de Beverly Hills.
Según explicó, viajó a Norteamérica para asistir al casamiento de una amiga y, tras obtener la dirección de la propiedad a través de dos periodistas, se presentó en el domicilio del artista, donde fue recibida por el músico sin que se produjera un encuentro íntimo en esa oportunidad.
Una coincidencia mediática en el regreso del músico
El paso de Granata por el hotel se dio en el marco de la visita de Robbie Williams al país, donde volvió a presentarse tras 20 años de sus últimos shows.
Durante su show del jueves en Buenos Aires, el propio cantante recordó con tono humorístico su historia pasada en la Argentina, lo que sumó repercusión pública a la coincidencia.