Ariana Grande y Ethan Slater han puesto fin a su relación tras casi tres años juntos.
Se separaron Ariana Grande y Ethan Slater
La estrella del pop, reconocida por su carrera musical y actoral, inicia su gira Eternal Sunshine tras anunciar la separación de su pareja, Ethan Slater.
La pareja se separó "discretamente" y de forma "amistosa" hace varios meses, según una fuente que habló con la revista estadounidense People.
"Se lo tomaron con calma y lo pensaron detenidamente, pero decidieron separarse", declaró la fuente a la publicación. "Siguen siendo amigos y se apoyan mucho mutuamente".
El origen de una relación en el set de 'Wicked'
Los dos artistas se conocieron mientras protagonizaban juntos la adaptación cinematográfica moderna del musical Wicked. BBC News ha solicitado comentarios a los representantes de Grande y Slater.
La cantante y actriz, de 32 años, conoció a Slater, de 34, en 2023 mientras rodaban el spin-off de El Mago de Oz en el Reino Unido.
Grande interpretó a Glinda, la bruja buena, en las dos películas, mientras que Slater dio vida a Boq Woodsman, quien más tarde se convierte en el Hombre de Hojalata.
Tras hacer pública su relación en Instagram en 2024, la pareja apareció junta en eventos promocionales tanto de Wicked como de su secuela, Wicked: For Good.
Ambas estrellas finalizaron sus divorcios de sus exparejas durante el tiempo que estuvieron juntas.
El fin de semana pasado, Grande dio comienzo a su tan esperada gira Eternal Sunshine, la primera desde 2019.
Los conciertos en directo se producen tres años después del lanzamiento del álbum Eternal Sunshine, y antes del próximo álbum de Grande, Petal, que saldrá a la venta el mes que viene y que ha sido precedido por un nuevo sencillo, Hate That I Made You Love Me.
La estrella del pop, también conocida por éxitos como Twilight Zone y Side To Side, se ha centrado más en la actuación en los últimos años y dijo en noviembre que la gira sería la última durante "mucho tiempo".
Recibió una nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel en la primera película de Wicked.
El también actor y cantante Slater fue nominado, junto con todo el elenco de Wicked, a la mejor actuación de un reparto en la misma película en los Actor Awards, anteriormente conocidos como los Screen Actors Guild (SAG Awards).
También fue nominado a un premio Tony por su debut en Broadway como Bob Esponja.