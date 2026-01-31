¿Seis dedos? La irónica respuesta de Ariana Grande tras un insólito error de edición en una portada
La estrella del pop no dejó pasar el fallido retoque digital en la tapa de una reconocida revista de moda. Con el humor ácido que la caracteriza, la artista se refirió a la imagen donde su mano derecha parece tener un dedo de más: "Es mi nueva era", bromeó en sus redes.
Lejos de ofenderse por el descuido de los editores, la intérprete de "Wicked" utilizó su cuenta oficial para bromear sobre su supuesta nueva extremidad.
En tiempos donde la inteligencia artificial y el retoque digital están bajo la lupa, un detalle anatómico imposible se volvió viral en las últimas horas. La protagonista es Ariana Grande, quien apareció en la portada de la edición de febrero de una prestigiosa revista internacional luciendo un impactante vestido de alta costura, pero con un detalle que no pasó desapercibido para sus fans: seis dedos en su mano derecha.
Lejos de mostrarse molesta por el descuido del equipo de postproducción, la intérprete de "yes, and?" decidió tomar el error con una liviandad que encantó a sus seguidores, demostrando que, a sus 32 años, maneja las críticas y los fallos estéticos con una soltura envidiable.
La foto dentro de la edición de Vogue Japón que causó revuelo.
Falanges para un nuevo disco
Lejos de ofenderse por el descuido de los editores, la intérprete de "Wicked" utilizó su cuenta oficial para bromear sobre su supuesta nueva extremidad. Al ver la repercusión de la imagen, Ariana comentó con frescura: “¡Dios mío, qué genial! Hace tiempo que vengo diciendo que necesito algunas falanges adicionales para poder comenzar un álbum. ¡Agradecida por esto!”.
La declaración, cargada de sarcasmo, no solo le quitó peso al error técnico de la revista, sino que ilusionó a sus fanáticos (los "Arianators") con la posibilidad de que la cantante ya esté pensando en entrar nuevamente al estudio de grabación. Con ese sutil "diálogo con su comunidad", como solemos decir en las redacciones cuando el artista se comunica sin intermediarios, Grande demostró una vez más que su manejo de la imagen pública es tan afilado como su rango vocal.
El hallazgo se produjo tras un minucioso análisis de los usuarios en plataformas como Instagram y X. En la fotografía, se observa a la cantante posando con naturalidad, pero el proceso de clonado digital falló en el recorte de la mano, integrando un dedo extra que desafía las leyes de la biología.
Este tipo de traspiés suelen ocurrir en las grandes editoriales cuando se buscan composiciones de imagen perfectas, fusionando diferentes tomas. Sin embargo, en esta ocasión, el control de calidad falló y la "mutación" de Ariana pasó a la imprenta y a las plataformas digitales sin que nadie lo notara hasta que llegó al ojo clínico de los fans.
La cantante y actriz respondió con humor.
Humor contra la perfección
La actitud de la artista marca una tendencia necesaria en una industria obsesionada con la perfección estética. Al reírse de sus "falanges adicionales", Ariana pone en evidencia lo absurdo de los retoques extremos que a menudo despojan a los artistas de sus rasgos naturales.
Mientras la imagen sigue dando la vuelta al mundo, la cantante prefiere enfocarse en el éxito rotundo de su carrera cinematográfica y, quizás, usar ese "dedo de más" para escribir los hits que vendrán. Al fin y al cabo, como bien deslizó la estrella, un poco de ayuda extra —aunque sea digital— nunca viene mal para la creatividad.