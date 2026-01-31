Vogue Japón

¿Seis dedos? La irónica respuesta de Ariana Grande tras un insólito error de edición en una portada

La estrella del pop no dejó pasar el fallido retoque digital en la tapa de una reconocida revista de moda. Con el humor ácido que la caracteriza, la artista se refirió a la imagen donde su mano derecha parece tener un dedo de más: "Es mi nueva era", bromeó en sus redes.