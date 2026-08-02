Ariana Grande ha anunciado que se tomará un descanso de su trabajo público tras finalizar su gira debido al constante y continuo escrutinio público. Se retira de la próxima reposición en Londres de Sunday in the Park With George.
Ariana Grande anunció que se alejará temporalmente de la vida pública
El anuncio de la cantante se produjo días después de que lanzara el video musical de Petal, el sencillo que da título a su octavo álbum de estudio recién publicado, lo que desató especulaciones sobre su pérdida de peso y su salud.
La cantante de pop tenía previsto aparecer junto a su compañero de reparto en Wicked, Jonathan Bailey, en una nueva producción del aclamado musical de Stephen Sondheim en el Barbican en 2027.
Un representante de Grande declaró a People: “Ariana se alejará temporalmente de la vida pública una vez que finalice la gira Eternal Sunshine Tour.
“Tiene muchas ganas de terminar la gira y concluirla por todo lo alto, tanto en salud como en felicidad, para luego tomarse un merecido descanso del trabajo y las apariciones públicas, que han dado lugar a un escrutinio público constante e interminable.
“Esta gira ha sido una experiencia maravillosa para ella. Adora a sus fans y ha disfrutado muchísimo cada minuto de esta gira.”
Reemplazo en Sunday in the Park
El programa Sunday in the Park With George seguirá adelante según lo previsto y el papel de Grande será interpretado por otra actriz, según informó la productora Empire Street Productions.
En un comunicado enviado a la Press Association, se lee: “Empire Street Productions ha comunicado que, tras el anuncio realizado esta noche por el equipo de Ariana Grande, podemos confirmar que ha decidido retirarse del programa Sunday in the Park with George.
“Sabemos que no ha sido una decisión fácil, y ella la toma con nuestra total comprensión y apoyo.
“Le deseamos todo lo mejor. La producción se estrenará en el Barbican en el verano de 2027, tal como estaba previsto, y el reparto se anunciará próximamente.”
El musical, creado por Sondheim y James Lapine, se estrenó en Broadway en 1984 con Mandy Patinkin y Bernadette Peters como protagonistas.
La exposición está inspirada en el cuadro de Georges Seurat "Una tarde de domingo en la isla de La Grande Jatte" y sigue a Seurat mientras intenta completar el retrato, explorando su relación con su amante y musa, Dot.
Especulaciones sobre salud y peso
El anuncio de Grande se produjo días después de que lanzara el video musical de Petal, el sencillo que da título a su octavo álbum de estudio recién publicado, lo que desató especulaciones sobre su pérdida de peso y su salud.
Una de sus nuevas canciones, Like I Do, incluye una posible indirecta a los titulares que durante años se refirieron a su peso: "Tengo cosas de las que hablar, y eso me mantiene bien alimentada".
Grande se emocionó durante una entrevista en 2024 cuando un periodista le preguntó cómo manejaba la presión de "verse siempre perfecta".
Se describió a sí misma como “un espécimen en una placa de Petri desde que tenía 16 o 17 años. Lo he oído todo. He oído todas las formas posibles de decirme que estoy mal. Y luego lo arreglas y entonces está mal por razones diferentes”.
Añadió: “Es difícil protegerse de ese ruido. Creo que es algo incómodo sin importar la magnitud”. Los comentarios sobre el peso pueden ser “incómodos” y “horribles”, afirmó.
“Desde lo que llevas puesto, hasta tu cuerpo, tu rostro, todo, hay una comodidad con la que la gente comenta sobre eso que me parece realmente peligroso. Creo que es peligroso para todos los involucrados.”
Grande volvió a compartir la entrevista en sus redes sociales en noviembre, "como un cariñoso recordatorio para todos".
La gira Eternal Sunshine llegará al Reino Unido en agosto, con una serie de 10 conciertos en el O2. Su último concierto en Londres, el 1 de septiembre, marcará el final de la gira.
Grande ha ganado tres premios Grammy en una carrera musical que despegó en 2013 tras el lanzamiento de su álbum debut, Yours Truly.
Saltó a la fama interpretando a Cat Valentine en las series de televisión de Nickelodeon Victorious y Sam + Cat.
Fue nominada al Oscar por su papel de Glinda en la adaptación cinematográfica de Wicked.