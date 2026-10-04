El exfutbolista Brian Sarmiento volvió a quedar en el centro de la escena pública, esta vez a raíz de la situación vinculada con sus obligaciones alimentarias.
Brian Sarmiento aseguró que saldó su deuda alimentaria: qué dijo su abogado
El abogado del exfutbolista, Ignacio Barrios, difundió un comunicado en el que afirmó que su representado está al día con sus obligaciones alimentarias y mantiene comunicación con su expareja y su hija. También pidió evitar que continúe siendo señalado públicamente como “deudor alimentario”.
Su abogado y representante, Ignacio Barrios, difundió un comunicado en el que aseguró que el exjugador ya saldó íntegramente las deudas que mantenía con su expareja, Tessie, y que actualmente se encuentra al día con los pagos correspondientes.
La declaración se conoció luego de los cuestionamientos que Sarmiento recibió durante los últimos meses, cuando trascendieron reclamos relacionados con cuotas alimentarias y su situación familiar.
En ese contexto, su representación legal buscó precisar cuál es, según su versión, el estado actual de las obligaciones.
Qué informó el abogado de Brian Sarmiento
De acuerdo con el comunicado difundido por Barrios, Sarmiento habría cancelado la totalidad de la deuda que mantenía con Tessie. El abogado sostuvo además que la relación entre ambos se desarrolla actualmente mediante una comunicación cotidiana y en un marco de respeto y cercanía.
La defensa también hizo referencia al vínculo del exfutbolista con su hija. Según el documento, Sarmiento mantiene una relación fluida con la menor y continúa teniendo contacto con ella.
En ese marco, el exjugador extendió una invitación a Tessie y a su hija para que puedan asistir a su próxima presentación en el evento de boxeo y entretenimiento Párense de Manos, donde Sarmiento tiene previsto participar.
El comunicado representa la posición de la defensa y apunta a actualizar públicamente una situación que había generado repercusión durante el año.
En marzo, había trascendido un reclamo de su expareja por una deuda de cuota alimentaria. En aquella oportunidad se informó que la deuda acumulada alcanzaba los $12.792.348 y que se había solicitado el embargo de ingresos del exfutbolista.
La situación también había cobrado notoriedad durante la participación de Sarmiento en Gran Hermano: Generación Dorada. En abril, su representante había explicado públicamente que el exfutbolista buscaba utilizar sus ingresos para afrontar las obligaciones pendientes.
Ahora, la representación legal sostiene que ese escenario quedó regularizado respecto de la deuda mencionada en el nuevo comunicado.
El pedido para evitar la exposición de sus hijas
Además de informar sobre la situación económica, el abogado de Sarmiento hizo un pedido dirigido a los medios de comunicación y a la opinión pública. Solicitó que el exfutbolista deje de ser identificado públicamente con la expresión “deudor alimentario”.
Según planteó Barrios, la reiteración de esa denominación no solo tendría consecuencias sobre la imagen personal de su representado, sino que también podría repercutir sobre sus hijas, por tratarse de una cuestión vinculada directamente con el ámbito familiar.
La defensa pidió, en consecuencia, que los aspectos vinculados con la vida familiar y judicial de Sarmiento sean tratados con mayor reserva. El objetivo señalado en el comunicado es preservar la intimidad y el bienestar de las menores involucradas.
El planteo aparece en un contexto en el que distintos episodios de la vida personal del exfutbolista fueron adquiriendo exposición pública durante su participación en televisión y en sus posteriores apariciones mediáticas.
En los últimos meses también trascendieron otras situaciones relacionadas con sus hijas y exparejas, aunque se trata de cuestiones diferentes a la deuda que, según el nuevo comunicado de su abogado, fue cancelada.
En junio, por ejemplo, se informó sobre una resolución judicial que establecía restricciones respecto de la exposición pública de dos de sus hijas menores.
Por otra parte, la actualidad de Sarmiento también estuvo marcada recientemente por su separación de Danelik Galazán, a quien conoció durante su participación en Gran Hermano. Ambos habían iniciado una relación durante el reality y posteriormente convivieron durante unos cinco meses.
La ruptura fue confirmada por ambos y tanto Galazán como Sarmiento negaron que una infidelidad haya sido el motivo de la separación.
Mientras continúa con su preparación para su próxima participación en Párense de Manos, el exfutbolista enfrenta así una nueva etapa de exposición pública.
Su representación legal buscó dejar asentado que, al menos respecto de las obligaciones alimentarias mencionadas en el comunicado, la situación se encuentra regularizada y que actualmente existe comunicación con su expareja y vínculo con su hija.
El pedido central de su abogado es que, a partir de esta nueva situación, los asuntos familiares sean tratados con mayor cautela y que se evite involucrar a las me