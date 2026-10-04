Reclamo

Brian Sarmiento aseguró que saldó su deuda alimentaria: qué dijo su abogado

El abogado del exfutbolista, Ignacio Barrios, difundió un comunicado en el que afirmó que su representado está al día con sus obligaciones alimentarias y mantiene comunicación con su expareja y su hija. También pidió evitar que continúe siendo señalado públicamente como “deudor alimentario”.