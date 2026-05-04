“Wet reckless”

Britney Spears se declaró culpable por conducir intoxicada y se salvó de la cárcel

Este lunes, a través de su abogado, la cantante se declaró culpable de un cargo menor, lo que le permitirá evitar la cárcel después de que fiscales de California la acusaran de conducir bajo la influencia del alcohol y las drogas.