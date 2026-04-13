La cantante estadounidense Britney Spears volvió a quedar en el centro de la escena internacional tras confirmarse su ingreso voluntario a un centro de rehabilitación en Estados Unidos.
Britney Spears se internó en rehabilitación por consumo de drogas y alcohol tras su detención en California
La cantante ingresó de manera voluntaria a un centro de tratamiento luego de haber sido arrestada en marzo por conducir bajo los efectos de sustancias. Su entorno asegura que busca enfocarse en su recuperación.
La decisión se conoció en las últimas horas y se produce en un contexto marcado por un episodio reciente con la Justicia y preocupaciones sobre su estado personal.
Ingreso voluntario
De acuerdo con distintos reportes, la artista decidió iniciar un tratamiento para abordar problemas vinculados al consumo de alcohol y drogas.
La determinación fue tomada luego de varias recomendaciones de su entorno cercano y, según trascendió, con el reconocimiento de la propia cantante sobre la necesidad de recibir ayuda profesional.
El ingreso se produjo semanas después de un incidente ocurrido el 4 de marzo en el condado de Ventura, en California, donde Spears fue detenida por conducir bajo los efectos de sustancias.
Según la información oficial, la policía detectó un comportamiento errático al volante y, tras realizar controles, procedió a su arresto. La cantante permaneció algunas horas detenida y luego recuperó la libertad.
Ese episodio derivó en la apertura de una causa judicial que sigue en curso y ante la cual deberá presentarse en las próximas semanas. En ese marco, iniciar un tratamiento también aparece como un paso relevante dentro del proceso legal, ya que podría ser considerado como una señal de compromiso frente a la situación.
Fuentes cercanas a la artista indicaron que la decisión de internarse fue voluntaria y que forma parte de un intento por encauzar su situación personal. El tratamiento no tendría una duración predeterminada, ya que dependerá de su evolución y de las recomendaciones médicas.
Antecedentes
El nuevo ingreso a rehabilitación se inscribe en un contexto más amplio de la vida pública de Spears, marcada por episodios previos vinculados a su salud mental y al consumo de sustancias. A lo largo de su carrera, la cantante atravesó distintas crisis personales que incluyeron internaciones y tratamientos similares.
Uno de los antecedentes más conocidos fue el período comprendido entre 2008 y 2021, cuando estuvo bajo una tutela judicial que limitaba su autonomía personal y financiera. Ese proceso, que generó un amplio debate público y derivó en el movimiento #FreeBritney, finalizó hace cinco años, cuando recuperó el control sobre sus decisiones.
Desde entonces, su vida personal continuó bajo fuerte exposición mediática. En los últimos años, sus publicaciones en redes sociales y algunos episodios públicos generaron preocupación entre seguidores y personas de su entorno, lo que derivó en reiterados llamados a priorizar su bienestar.
En este nuevo escenario, allegados a la artista señalaron que cuenta con el apoyo de su familia y, especialmente, de sus hijos, quienes acompañan el proceso. También indicaron que se está elaborando un plan integral para sostener su recuperación a largo plazo.
La decisión de iniciar tratamiento fue interpretada como un paso orientado a estabilizar su situación personal tras un período de dificultades. Si bien no trascendieron detalles sobre el centro al que ingresó ni sobre las condiciones específicas del programa, se trata de un proceso que combina atención médica y acompañamiento psicológico.