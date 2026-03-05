Estados Unidos

Britney Spears, otra vez bajo la lupa judicial: fue detenida por conducir alcoholizada en California

La "Princesa del Pop" protagonizó un incidente vial en el condado de Ventura durante la noche del miércoles. Tras pasar varias horas bajo custodia y ser sometida a peritajes, fue liberada, aunque deberá comparecer ante los tribunales en mayo.