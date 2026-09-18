El exmanager de Callejero Fino, Simón Natanael Alvarenga, fue detenido este viernes en un barrio cerrado de Escobar, acusado de haber realizado reiteradas amenazas contra el artista. La detención se produjo luego de una denuncia presentada por el músico, quien permanece detenido desde fines de agosto en una causa por portación ilegal de arma de guerra.
Detuvieron al exmanager de Callejero Fino acusado de amenazar al cantante
El hombre fue localizado en un barrio privado de Escobar y quedó a disposición de la Justicia, que investiga la presentación realizada por el cantante y las circunstancias que rodean el vínculo entre ambos.
El detenido fue identificado como Carlos Mauricio “Mauri” Fernández, de 39 años. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía Bonaerense y se realizó en una vivienda del Maschwitz Club, por orden del fiscal Cosme Iribarren, de la UFI de Benavídez. La causa investiga presuntas amenazas coactivas.
El allanamiento en Escobar
Durante el operativo, realizado por personal de la Comisaría 4ª de Tigre, los investigadores secuestraron un Volkswagen Bora negro y un teléfono celular, elementos que quedaron incorporados a la investigación. Fernández quedó a disposición de la Justicia.
Según la información difundida sobre la causa, la denuncia de Alvarenga forma parte de la investigación que derivó en la orden de detención del exmanager. El músico habría señalado ante la Justicia que las amenazas estaban relacionadas con el contexto en el que llevaba el arma por la que fue detenido a fines de agosto.
La detención de Callejero Fino
Alvarenga fue detenido el 30 de agosto en Villa La Ñata, partido de Tigre, durante un procedimiento policial. Los efectivos habían detectado una Volkswagen Amarok que circulaba sin patente y, al requisar el vehículo, encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida.
A partir de ese procedimiento, el cantante quedó imputado en una causa por tenencia o portación ilegal de arma de guerra, según las distintas fuentes que informaron sobre el expediente. La investigación quedó bajo la órbita de la UFI de Benavídez.
Una nueva investigación
La detención de Fernández abre ahora una nueva instancia judicial alrededor del entorno de Callejero Fino. La Fiscalía de Benavídez deberá avanzar sobre la denuncia presentada por el cantante y determinar las circunstancias de las presuntas amenazas.
Fernández, por su parte, quedó detenido en el marco de esa investigación y será la Justicia la que determine su situación procesal.