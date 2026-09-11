Callejero Fino declarará este viernes a las 11.30 ante la fiscalía de Benavídez, en el marco de la causa por la que permanece detenido por portación de un arma de guerra. Así lo confirmó su abogado, Diego Storto, quien señaló que el músico se encuentra confiado y que durante su declaración hará referencia a las amenazas que, según sostiene, recibió tanto él como su hijo.
Callejero Fino declarará ante la Justicia: su abogado adelantó la estrategia
El músico permanece detenido por la portación de una Glock calibre .40 y, según su defensor, durante la audiencia hablará sobre las amenazas de muerte que habría recibido junto a su hijo.
La audiencia tendrá lugar en la fiscalía ubicada junto a la comisaría donde actualmente está alojado el artista de RKT. Antes de ingresar al lugar, Storto mantuvo cautela sobre el contenido de la declaración y evitó brindar detalles. Sin embargo, este jueves había adelantado parte de la estrategia en una entrevista con el streaming Pelotuchos, pelotuchas.
El abogado adelantó qué dirá
Según explicó Storto, el músico contará ante la Justicia que tanto él como su hijo fueron amenazados de muerte en distintas oportunidades. El letrado aseguró además que presentará elementos para respaldar esa versión.
“Él está bien y entero, además de confiado y expectante. Estamos confiados de que pronto va a recuperar la libertad. Va a contar que está siendo amenazado. Lo hará con pruebas, testimonios. Cuando se meten con tu hijo uno no repara en el límite sin pensar en otra cosa que no sea la familia”, expresó el abogado.
De esta manera, la declaración buscará aportar elementos vinculados con las circunstancias que, de acuerdo con la defensa, llevaron al artista a portar el arma por la que fue detenido.
Seguirá detenido otros 15 días
Mientras avanza la investigación, Callejero Fino continuará detenido durante otros 15 días. Durante ese período, su abogado deberá reunir el material que considere necesario para fundamentar la postura de la defensa.
La causa se inició a partir del hallazgo de una Glock calibre .40 con la numeración suprimida. El arma se encontraba en una camioneta que, además, circulaba sin patente.
Qué deberá explicar ante la Justicia
Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con los motivos por los que Callejero Fino llevaba el arma y se trasladaba en el vehículo sin patente.
La defensa buscará aportar pruebas y testimonios relacionados con las presuntas amenazas que, según anticipó Storto, serán mencionadas durante la declaración. Por el momento, el artista permanece privado de su libertad a disposición de la Justicia.