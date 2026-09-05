El cantante de RKT Simón Natanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, continuará detenido luego de que la Justicia volviera a rechazar este viernes su pedido de excarcelación. El músico está acusado de portación ilegal de arma y de tener en su poder un arma con la numeración registral suprimida.
Callejero Fino seguirá detenido: la Justicia volvió a negarle la excarcelación
El cantante de RKT permanecerá alojado en una comisaría de Benavídez junto a su primo, mientras avanza la investigación por la tenencia de una pistola con la numeración limada.
La misma resolución alcanzó a su primo, Steven Joel Rocca, de 27 años. De esta manera, ambos seguirán alojados en la Comisaría 4ª de Benavídez, en el partido bonaerense de Tigre.
La medida fue adoptada por la jueza de Garantías de San Isidro Mariana Schemberger, quien además autorizó el análisis del teléfono celular del joven cantante, de 31 años.
Rechazaron también la libertad de su primo
Rocca también había solicitado recuperar la libertad, pero la Justicia rechazó su pedido. Por el momento, los dos permanecerán detenidos mientras avanza la investigación judicial.
El episodio que derivó en la causa ocurrió durante un control vehicular realizado por la Patrulla Municipal de Tigre. Callejero Fino y su primo circulaban en una camioneta Volkswagen Amarok que no tenía patente cuando fueron interceptados en la zona de calle Italia y Ruta 27, en Villa La Ñata.
La declaración ante el fiscal
Tras su detención, el músico declaró ante el fiscal Cosme Iribarren. Durante su indagatoria, negó ser el propietario de la pistola Glock calibre .40 que fue secuestrada en el procedimiento y cuya numeración se encontraba limada.
En el marco de la causa, además, asumió su defensa el abogado Diego Storto.
La acusación por portación ilegal de arma contempla una pena mínima de tres años y seis meses de prisión, motivo por el cual el delito no resulta excarcelable.
El antecedente judicial
Callejero Fino ya había recibido anteriormente una condena a seis años de prisión por un robo cometido cuando tenía 20 años. En aquella oportunidad permaneció cinco meses detenido en una unidad penitenciaria y luego cumplió el resto de la pena bajo arresto domiciliario.
Mientras continúan las actuaciones y se realizan nuevas medidas de prueba, el cantante y su primo seguirán detenidos por disposición de la Justicia.