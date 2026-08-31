Luego de que Callejero Fino fuera detenido en Tigre, el equipo que acompaña al músico decidió expresarse públicamente sobre lo ocurrido. La discográfica que representa al artista difundió un comunicado en el que solicitó cautela mientras continúa el proceso judicial.
La novia de Callejero Fino rompió el silencio tras su detención: qué dijo
Jessica Belén compartió en sus redes el comunicado del equipo del músico, que pidió cautela y solicitó evitar la difusión de información no confirmada mientras avanza la investigación.
El mensaje también fue publicado en las redes sociales de Jessica Belén, pareja del cantante, y lleva la firma del equipo profesional que trabaja junto a Simón Natanael Alvarenga, nombre real de Callejero Fino.
Qué dijo el equipo del cantante
Desde su entorno evitaron brindar detalles sobre el procedimiento y señalaron que el músico se encuentra cumpliendo con los requerimientos establecidos por las autoridades.
“Informamos que Callejero Fino se encuentra actualmente atendiendo un requerimiento firmado y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”, expresaron en el comunicado.
Además, agradecieron los mensajes de apoyo recibidos luego de que trascendiera la noticia y aseguraron que cualquier actualización será comunicada por medios oficiales.
“Nos comprometemos a mantenerlos informados en cuanto dispongamos de novedades de manera oficial”, indicaron.
El pedido a los medios y al público
En otro tramo del mensaje, el entorno del músico hizo especial hincapié en la necesidad de evitar versiones que no hayan sido confirmadas.
“Solicitamos a los medios, colegas y al público en general mantener la cautela y evitar la difusión de información no confirmada, por respeto a él y, especialmente, a su familia en este momento”, señalaron.
De esta manera, el equipo de Callejero Fino optó por no profundizar sobre las circunstancias del procedimiento y centró su comunicación en la situación que atraviesa el artista.
Por qué fue detenido
El músico fue detenido en Tigre junto a otro hombre cuando ambos circulaban en una Volkswagen Amarok sin patente. El vehículo fue interceptado por efectivos de la Policía Bonaerense.
Durante la requisa, los agentes encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida. A partir de ese hallazgo, ambos quedaron imputados por portación ilegal de un arma de guerra.
Según explicó su abogado, el cantante permanecería incomunicado durante la noche en la comisaría cuarta de Benavídez y estaba previsto que declarara este lunes. Asimismo, sostuvo que la camioneta circulaba sin patente porque el artista se encontraba grabando un videoclip y buscaba evitar que se identificara el número del vehículo.
El motivo por el que circulaba por la zona
Al momento de la intervención policial, Callejero Fino les manifestó a los efectivos que se dirigía al cumpleaños de J Rei, pareja de María Becerra.
Las cámaras de seguridad registraron la secuencia del operativo. En las imágenes se observa cómo los agentes interceptan la camioneta, hacen descender a sus ocupantes y mantienen un intercambio con el cantante mientras se desarrolla el procedimiento.