Calu Rivero sorprendió con una innovadora cabina de DJ "móvil": la curiosa transformación de su camioneta
Bajo su nombre artístico "Dignity", la actriz compartió en redes sociales su último proyecto creativo. "Ayer lo materialicé", celebró al mostrar cómo convirtió la caja de su pick-up en un escenario tecnológico para llevar su música a cualquier rincón.
Fiel a su estilo disruptivo y siempre conectada con la expresión artística, Calu Rivero volvió a ser tendencia este lunes 9 de febrero. La actriz, que desde hace años explora su faceta musical bajo el pseudónimo de Dignity, sorprendió a sus seguidores al presentar su nueva "cabina de DJ nómade". El proyecto consistió en una sofisticada intervención sobre la caja de su camioneta, transformándola en un centro de comando sonoro completamente funcional.
"Ayer lo materialicé", escribió Calu en su cuenta de Instagram, donde publicó un video mostrando el proceso y el resultado final. La transformación no solo incluye el equipo técnico profesional de bandejas y mezcladoras, sino también una puesta estética que combina materiales nobles con tecnología de punta, permitiéndole realizar sets en entornos naturales sin depender de estructuras fijas.
Música en movimiento y diseño sustentable
La estética de esta cabina móvil refleja la filosofía de vida que Rivero pregona desde hace tiempo: la libertad y el movimiento. La estructura está diseñada para integrarse al paisaje, permitiendo que la música fluya en espacios abiertos. Según detalló en sus publicaciones, la idea surgió de la necesidad de llevar sus sonidos a lugares poco convencionales, uniendo su pasión por los viajes por carretera con su carrera en las bandejas.
Este nuevo "escenario sobre ruedas" cuenta con una autonomía técnica que le permite operar de forma independiente, algo que sus seguidores calificaron como un hito de la moda "van life" (vida en camioneta) adaptada al mundo del espectáculo. No es la primera vez que Calu experimenta con la transformación de espacios, pero esta vez logró unir la funcionalidad de un vehículo de carga con la sofisticación de una cabina de alta fidelidad.
Un presente creativo
La recepción en las redes no se hizo esperar. Colegas del ambiente artístico, fans de la música electrónica y seguidores históricos de Calu destacaron la originalidad de la propuesta. "Dignity" viene consolidando su lugar en la escena DJ con presentaciones que buscan una conexión sensorial más allá del baile, y esta cabina personalizada parece ser la herramienta definitiva para sus próximos proyectos.
Mientras disfruta de este presente de "materialización", como ella misma lo definió, la actriz continúa siendo un referente de estilo y vanguardia en Argentina. Con esta pick-up convertida en cabina, Calu reafirma que para el arte no existen límites físicos y que cualquier espacio, por más rústico que parezca, puede transformarse en una experiencia cultural única.