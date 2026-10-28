A sus 46 años y consolidado como una de las figuras más recordadas de Avenida Brasil, Cauã Reymond prepara su esperado regreso a la televisión mientras equilibra su exigente rutina de producción con una vida de bajo perfil en Río de Janeiro.
Quién es y cómo vive hoy Cauã Reymond, la estrella de Avenida Brasil que regresa a la pantalla
A más de una década de conquistar al público argentino como el inolvidable Jorgito, el actor brasileño se mantiene vigente a sus 46 años con nuevos desafíos profesionales en la producción, una rigurosa rutina de bienestar y la confirmación de su regreso en la esperada continuación del éxito televisivo.
El fenómeno que marcó a la televisión y su vigencia actual
El paso del tiempo no ha disminuido el impacto de uno de los rostros más recordados de la televisión internacional. Cauã Reymond alcanzó una enorme popularidad en la Argentina gracias a la exitosa telenovela Avenida Brasil, emitida por Telefe, donde interpretó al querido personaje de Jorgito. Lejos de estancarse en aquel fenómeno masivo del año 2012, el actor ha diversificado su carrera artística, sumando nuevas responsabilidades creativas y participando activamente en proyectos independientes y de ficción fuera de su país.
La gran noticia que vuelve a conectar de forma directa al artista con sus fanáticos argentinos es la confirmación oficial por parte de TV Globo de la llegada de Avenida Brasil 2, programada para estrenarse en enero de 2027, la cual contará con la participación de integrantes del reparto original. Este proyecto recupera el vínculo entrañable con la telenovela que marcó su proyección internacional, mientras paralelamente impulsa producciones propias como Jogada de Risco.
Disciplina, vida en la naturaleza y bienestar físico
Fuera de los foros de grabación, la vida del actor transcurre en su exclusiva residencia ubicada en Joá, un reconocido sector de la Zona Sur de Río de Janeiro frecuentemente catalogado como la "Beverly Hills carioca". En este refugio rodeado de naturaleza y con vistas privilegiadas al mar, Reymond cultiva una disciplina de vida sumamente estricta enfocada en la salud integral.
El cuidado personal constituye uno de los pilares fundamentales en su día a día. El artista mantiene una alimentación equilibrada basada en productos orgánicos cosechados directamente en la huerta de su hogar, combinando vegetales frescos con fuentes de proteínas y carbohidratos saludables. Asimismo, complementa su rutina con entrenamientos físicos intensos, prácticas de artes marciales y deportes acuáticos como el surf, demostrando en sus redes sociales su pasión indiscutible por el mar y los momentos compartidos en familia junto a su hija.
Con una trayectoria sólida que combina la nostalgia de los grandes éxitos televisivos y una permanente reinvención en el plano creativo y de producción, Cauã Reymond demuestra que la madurez artística y personal es el escenario ideal para consolidar proyectos ambiciosos. El inminente estreno de la continuación de Avenida Brasil anticipa un reencuentro muy esperado con las audiencias de toda la región, ratificando su estatus indiscutible como figura estelar de la pantalla chica.