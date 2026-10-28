Diversa carrera artística

Quién es y cómo vive hoy Cauã Reymond, la estrella de Avenida Brasil que regresa a la pantalla

A más de una década de conquistar al público argentino como el inolvidable Jorgito, el actor brasileño se mantiene vigente a sus 46 años con nuevos desafíos profesionales en la producción, una rigurosa rutina de bienestar y la confirmación de su regreso en la esperada continuación del éxito televisivo.