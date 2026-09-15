Charlotte Caniggia quedó eliminada este lunes de Gran Hermano: Generación Dorada y se convirtió en la tercera participante del reality de Telefe. De esta manera, la competencia quedó reducida a dos finalistas: Solange “Sol” Abraham y la uruguaya Yisela “Yipio” Pintos, quienes disputarán el título en la gala final del miércoles.
Gran Hermano: Charlotte Caniggia quedó eliminada y las finalistas son Sol y Yipio
La mediática terminó en el tercer puesto del reality de Telefe tras recibir menos votos del público. La definición será este miércoles entre Solange “Sol” Abraham y la uruguaya Yisela “Yipio” Pintos.
La salida de Charlotte se produjo durante una nueva gala conducida por Santiago del Moro, en una instancia en la que las tres participantes que permanecían en la casa competían por el respaldo del público. La definición dejó establecido quiénes serán las dos mujeres que continuarán en carrera hasta el último programa del ciclo.
Charlotte Caniggia quedó en el tercer puesto
Charlotte Caniggia fue la participante menos votada de las tres que llegaron a esta instancia decisiva. Con su eliminación, terminó su recorrido en Gran Hermano: Generación Dorada y obtuvo el tercer puesto de la competencia.
De acuerdo con la información difundida después de la gala, la mediática se llevó un premio de 10 millones de pesos por haber llegado hasta esa posición en el reality.
Su salida también modificó el escenario de los últimos días del programa. Hasta la gala del lunes, Charlotte, Sol y Yipio eran las tres participantes que seguían dentro de la casa. Con la eliminación, solo quedaron dos competidoras y quedó definida la final.
La gala se desarrolló en la etapa final de una edición que tuvo como eje la participación de figuras conocidas y nuevos perfiles dentro de la casa. La definición se fue construyendo durante las últimas semanas con sucesivas eliminaciones y votaciones del público.
En los días previos, las tres finalistas habían atravesado diferentes instancias de la competencia. El miércoles 9 de septiembre había quedado definida la presencia de Sol entre las últimas participantes, mientras que Charlotte y Yipio también lograron mantenerse en carrera hasta llegar a la gala del lunes.
La eliminación de Charlotte, además, tuvo una consecuencia inmediata dentro de la casa. Una vez conocida la decisión del público, Sol y Yipio protagonizaron una discusión en la que quedaron expuestas las diferencias que mantienen entre ambas. Según la cobertura de la gala, las dos finalistas deberán compartir todavía dos jornadas dentro del reality antes de conocer quién se queda con el primer puesto.
La situación marca el tramo final de la convivencia: ya no habrá nuevas eliminaciones antes de la definición y toda la atención estará puesta en la votación que determinará a la ganadora.
Cuándo es la final de Gran Hermano y quiénes pueden ganar
Con Charlotte fuera de competencia, Sol y Yipio son las dos finalistas de Gran Hermano: Generación Dorada. Una de ellas será la ganadora de esta edición del reality de Telefe.
Este martes habrá un programa especial desde las 22.15, también con la conducción de Santiago del Moro. Durante esa emisión, las dos finalistas recibirán distintas sorpresas mientras se prepara el cierre de la competencia.
La gran final está prevista para este miércoles, cuando se conocerá finalmente cuál de las dos participantes obtiene el primer lugar. De esta manera, la competencia entra en sus últimas horas después de varios meses de emisiones.
El programa llega a esta instancia con una particularidad: la definición estará protagonizada exclusivamente por mujeres. En los últimos días, la producción había confirmado que la ganadora sería Charlotte, Sol o Yipio, y finalmente la eliminación de la primera dejó a las otras dos como las únicas aspirantes al título.
La votación del público tuvo un papel central durante toda la etapa final. Las participantes fueron acumulando respaldo a medida que avanzaron las distintas galas y, en la última instancia, Charlotte fue quien recibió menos apoyo entre las tres que permanecían en competencia.
Ahora el escenario es diferente. Con solo dos nombres en carrera, la próxima votación definirá directamente quién se consagra ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada.
El reality, conducido por Santiago del Moro y emitido por Telefe, transita así sus últimas horas. Sol y Yipio deberán permanecer en la casa hasta la final, mientras el público tendrá la decisión definitiva sobre quién ocupa el primer lugar.