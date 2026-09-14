A pocos días de la gran final de Gran Hermano: Generación Dorada, Santiago del Moro sorprendió a los fanáticos del reality con un anuncio inesperado: habrá una nueva edición del programa. La confirmación se produjo durante la cena que el conductor compartió este domingo con las tres finalistas.
Se viene Gran Hermano 5: cómo será la convocatoria para participar del reality
Santiago del Moro anticipó detalles sobre el próximo ciclo durante su encuentro con las tres finalistas y explicó qué condiciones deberán cumplir quienes quieran ingresar a la casa.
El reality atraviesa los últimos días de una temporada que se extendió durante más de seis meses y que tendrá próximamente a una nueva ganadora. Sin embargo, mientras Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yipio Pintos se preparan para definir quién se quedará con el título, Del Moro ya anticipó lo que sucederá después del cierre de esta edición.
Aunque todavía no existe una fecha confirmada para el regreso, el conductor aseguró que la próxima temporada será una edición diferente y especialmente esperada por el público.
El anuncio de Santiago del Moro
Durante su ingreso a la casa, Del Moro conversó con las tres participantes que llegaron a la instancia decisiva y aprovechó el encuentro para confirmar oficialmente la realización de Gran Hermano 5.
“Este programa, si Dios quiere, va a volver en algún momento. No sabemos cuándo todavía. Va a ser una edición muy especial y muy esperada seguramente, por todos ustedes”, expresó el conductor.
De esta manera, quedó confirmado que el reality tendrá continuidad, aunque por el momento no se informó cuándo comenzará la próxima edición ni cuánto tiempo permanecerá fuera de la pantalla.
Por qué tendrá un descanso
Del Moro también explicó que la casa de Gran Hermano Argentina será utilizada para otras ediciones internacionales del formato. Por este motivo, el reality local tendrá un período de descanso una vez que termine la temporada actual.
“Gran Hermano va a descansar ahora, porque esta casa, Gran Hermano Argentina la cede para otros Gran Hermanos que se van a hacer en otras partes del mundo. Acá cerquita algunos. Otros no tanto”, explicó.
El conductor agregó que esas producciones utilizarán tanto las instalaciones como parte del equipo que trabaja habitualmente en el programa argentino.
“Y entonces van a venir a hacerlo acá, con nuestros técnicos, con nuestros compañeros, en esta casa que amamos tanto”, señaló.
Convocatoria para Gran Hermano 5
Con el anuncio de la nueva temporada también quedó abierta la posibilidad de que nuevas personas se postulen para formar parte del reality.
Del Moro invitó a quienes tengan interés en participar a inscribirse a través de la página oficial del programa. Según explicó, el único requisito mencionado hasta el momento es ser mayor de edad y tener ganas de jugar.
“Así que se anuncia oficialmente Gran Hermano 5. Va a ser simplemente Gran Hermano. Te anotás en granhermano.com. Anotate ahora”, anunció.
Además, aclaró que la inscripción no implica necesariamente ser seleccionado para ingresar a la casa: “En algún momento te irán a llamar si es que tenés suerte, no hay que perder las ganas”.
Finalmente, remarcó que la convocatoria está dirigida a cualquier persona que quiera participar y cumpla con la condición establecida: “Cualquiera se puede anotar. El único requisito es tener ganas de jugar y ser mayor de 18 años”.
Generación Dorada se prepara para la final
Mientras ya comenzó la convocatoria para la próxima edición, Gran Hermano: Generación Dorada transita sus últimos días. Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yipio Pintos son las tres participantes que permanecen en competencia y que buscarán quedarse con el título de esta temporada.
Así, el anuncio de Del Moro abrió una nueva etapa para el reality: mientras una edición está a punto de llegar a su definición, la producción ya anticipó que el formato tendrá una nueva temporada, aunque todavía sin fecha de estreno.