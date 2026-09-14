#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Casting abierto

Se viene Gran Hermano 5: cómo será la convocatoria para participar del reality

Santiago del Moro anticipó detalles sobre el próximo ciclo durante su encuentro con las tres finalistas y explicó qué condiciones deberán cumplir quienes quieran ingresar a la casa.

Santiago del Moro anunció el regreso del popular formato de Telefe.Santiago del Moro anunció el regreso del popular formato de Telefe.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

A pocos días de la gran final de Gran Hermano: Generación Dorada, Santiago del Moro sorprendió a los fanáticos del reality con un anuncio inesperado: habrá una nueva edición del programa. La confirmación se produjo durante la cena que el conductor compartió este domingo con las tres finalistas.

El reality atraviesa los últimos días de una temporada que se extendió durante más de seis meses y que tendrá próximamente a una nueva ganadora. Sin embargo, mientras Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yipio Pintos se preparan para definir quién se quedará con el título, Del Moro ya anticipó lo que sucederá después del cierre de esta edición.

Mirá tambiénQuiénes son las tres finalistas de Gran Hermano tras la eliminación de Luana

Aunque todavía no existe una fecha confirmada para el regreso, el conductor aseguró que la próxima temporada será una edición diferente y especialmente esperada por el público.

El anuncio de Santiago del Moro

Durante su ingreso a la casa, Del Moro conversó con las tres participantes que llegaron a la instancia decisiva y aprovechó el encuentro para confirmar oficialmente la realización de Gran Hermano 5.

“Este programa, si Dios quiere, va a volver en algún momento. No sabemos cuándo todavía. Va a ser una edición muy especial y muy esperada seguramente, por todos ustedes”, expresó el conductor.

El programa que conduce Santiago del Moro tuvo una gala especial este martes.La próxima temporada ya tiene abierta su inscripción para participantes.

De esta manera, quedó confirmado que el reality tendrá continuidad, aunque por el momento no se informó cuándo comenzará la próxima edición ni cuánto tiempo permanecerá fuera de la pantalla.

Por qué tendrá un descanso

Del Moro también explicó que la casa de Gran Hermano Argentina será utilizada para otras ediciones internacionales del formato. Por este motivo, el reality local tendrá un período de descanso una vez que termine la temporada actual.

Gran Hermano va a descansar ahora, porque esta casa, Gran Hermano Argentina la cede para otros Gran Hermanos que se van a hacer en otras partes del mundo. Acá cerquita algunos. Otros no tanto”, explicó.

El conductor agregó que esas producciones utilizarán tanto las instalaciones como parte del equipo que trabaja habitualmente en el programa argentino.

Santiago del Moro contó el desafío que enfrentarán a la hora de irse a dormir.El conductor reveló detalles durante su visita a la casa.

“Y entonces van a venir a hacerlo acá, con nuestros técnicos, con nuestros compañeros, en esta casa que amamos tanto”, señaló.

Convocatoria para Gran Hermano 5

Con el anuncio de la nueva temporada también quedó abierta la posibilidad de que nuevas personas se postulen para formar parte del reality.

Del Moro invitó a quienes tengan interés en participar a inscribirse a través de la página oficial del programa. Según explicó, el único requisito mencionado hasta el momento es ser mayor de edad y tener ganas de jugar.

“Así que se anuncia oficialmente Gran Hermano 5. Va a ser simplemente Gran Hermano. Te anotás en granhermano.com. Anotate ahora”, anunció.

Además, aclaró que la inscripción no implica necesariamente ser seleccionado para ingresar a la casa: “En algún momento te irán a llamar si es que tenés suerte, no hay que perder las ganas”.

Finalmente, remarcó que la convocatoria está dirigida a cualquier persona que quiera participar y cumpla con la condición establecida: “Cualquiera se puede anotar. El único requisito es tener ganas de jugar y ser mayor de 18 años”.

Generación Dorada se prepara para la final

Mientras ya comenzó la convocatoria para la próxima edición, Gran Hermano: Generación Dorada transita sus últimos días. Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yipio Pintos son las tres participantes que permanecen en competencia y que buscarán quedarse con el título de esta temporada.

Así, el anuncio de Del Moro abrió una nueva etapa para el reality: mientras una edición está a punto de llegar a su definición, la producción ya anticipó que el formato tendrá una nueva temporada, aunque todavía sin fecha de estreno.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Show
Gran Hermano

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro