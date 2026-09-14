La cantante Gladys “La Bomba” Tucumana confirmó que iniciará acciones legales contra el reality Gran Hermano por la pérdida de objetos de valor durante su estadía en la casa de la Generación Dorada.
Gladys La Bomba Tucumana llevará a Gran Hermano a la Justicia por una pulsera perdida
La cantante contó que recurrió a un abogado tras no recuperar varias pertenencias que había dejado durante su participación en el reality, entre ellas un objeto con un fuerte valor sentimental.
En diálogo con Infama, por América TV, la artista contó que no disfrutó su participación en el programa y cuestionó la convivencia con los demás participantes.
Su paso por Gran Hermano
Gladys ingresó al reality a fines de abril, en reemplazo de “La Maciel”, y permaneció en la casa durante un mes, antes de abandonar por decisión propia, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
“No, no la pasé genial, porque era un lugar donde había que convivir; éramos todos muy diferentes y, la verdad, que a esta edad no tengo ganas de ponerme a conocer cómo es el otro. No tengo ganas de hacer eso”, expresó.
La cantante también se refirió a las discusiones dentro de la casa y cuestionó la actitud de algunos participantes.
“Me sorprendió que todos eran agresivos en el último tiempo, cada cosa que pasaba era para pelea y se podía haber hablado, si supuestamente es un Gran Hermano. Vos tenés que ser una persona empática. No te digo ser el bonito, el boludo de Gran Hermano, la tarada de Gran Hermano. No, pero ser piola, ser educado”, sostuvo.
El reclamo por sus pertenencias
La cantante explicó que su enojo está relacionado con objetos que, según afirmó, no le fueron devueltos después de abandonar la casa.
“Aparte me deben cosas, todo. Me deben ropa, me deben una pulsera de mi esposo que justamente ahora puse un abogado. No lo quería hacer público, pero como no me dan pelota, ahora pongo un abogado. No vale nada la pulsera, quiero aclarar, eh”, afirmó.
La pulsera pertenecía a su esposo, Luciano Ojeda, quien falleció el año pasado tras una batalla contra el cáncer. “Económicamente no vale nada. Pero para mí lo vale todo. La amaba con toda su alma”, explicó Gladys.
La artista contó que había llevado la pulsera a la casa porque quería tener consigo un objeto que pertenecía a su esposo. “Y yo no se la quise poner a él cuando se fue, porque él la amaba para dejármela justamente a mí, porque yo quería tenerla para mí. Y me la llevé porque yo quería tenerlo a él conmigo mientras estaba en la casa”, relató.
También reclama ropa
Además de la pulsera, Gladys aseguró que tampoco recuperó parte de su ropa.
“Y esa pulsera nunca volvió. Y la ropa tampoco. Un montón de ropa mía de cantar, con etiqueta”, manifestó.
La cantante también contó que personas que estuvieron en la casa le dijeron quiénes habían abierto el espacio donde tenía guardadas sus pertenencias.
“Y es más, gente que estuvo en la casa del Gran Hermano me dijo quiénes abrieron mi espacio donde estaba guardada la ropa y todo eso. Capaz que alguien la guardó sin darse cuenta”, señaló.
Por último, pidió que le devuelvan la pulsera por el valor sentimental que tiene para ella: “Por favor, devuélvanmela porque para mí es un montón la pulsera. La necesito”.
No fue invitada al final del reality
La cantante también confirmó que no fue convocada para la última emisión del programa. “No me invitaron tampoco, porque saben que yo estaba superenojada”, expresó.