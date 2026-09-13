Gladys “La Bomba Tucumana” sorprendió al contar que analiza modificar el rumbo de su carrera y comenzar una nueva etapa vinculada con la política.
Gladys, La Bomba Tucumana, analiza dejar la música para dedicarse a la política
La cantante contó durante una entrevista con Juana Viale que evalúa involucrarse de lleno en la actividad política.
La cantante habló sobre esa posibilidad durante su participación en el programa conducido por Juana Viale y explicó que tiene interés en involucrarse en actividades relacionadas con la ayuda social y el contacto directo con la comunidad.
La artista dejó en claro que todavía no anunció una candidatura ni un cargo, pero aseguró que hoy se siente preparada para asumir un compromiso de ese tipo.
La posibilidad supone un cambio importante para una artista que lleva 45 años vinculada a la música tropical y que construyó buena parte de su trayectoria sobre los escenarios.
Según relató durante la entrevista, ya tuvo una experiencia anterior relacionada con la política, aunque en aquel momento consideraba que no podía dedicarle el tiempo necesario. Ahora, en cambio, entiende que atraviesa una etapa diferente.
Qué dijo Gladys sobre su posible ingreso a la política
Durante la conversación, Gladys explicó que tiene intención de buscar alguna forma de participación política. “Alguna cosa voy a intentar hacer”, sostuvo al referirse a la posibilidad de comenzar una nueva actividad fuera de la música.
La cantante recordó que anteriormente había estado vinculada a la política, aunque consideraba que no podía comprometerse por completo con esa tarea.
La diferencia, según planteó, está en que actualmente siente que cuenta con otra preparación y una mayor disposición para asumir responsabilidades. “Estuve en política, pero sabía que no iba a poder dedicarme por completo y hoy sí siento que estoy preparada”, señaló durante el programa.
Uno de los aspectos que más destacó fue su interés por el trabajo social. Gladys explicó que le atrae especialmente la posibilidad de mantener un contacto directo con las personas y participar de iniciativas destinadas a ayudarlas.
En ese sentido, marcó una diferencia entre su propia experiencia y la de algunos dirigentes políticos. Se definió como una persona que conoce el esfuerzo cotidiano y sostuvo que vive una realidad cercana a la de muchos ciudadanos.
“Me gusta mucho la parte social, estar más cerca de la gente”, expresó la cantante, quien también señaló que se considera una “ciudadana de a pie”. Su planteo estuvo centrado en la posibilidad de utilizar una eventual participación política para tener una presencia más cercana en los barrios y en las necesidades de la comunidad.
Por ahora, Gladys no especificó qué espacio político integraría ni si existe una candidatura concreta. Tampoco informó qué cargo estaría dispuesta a ocupar. Sus declaraciones fueron planteadas como una posibilidad a futuro y como una decisión personal que todavía debe definir.
La condición que puso para dejar los escenarios
La cantante también habló de la posibilidad de abandonar definitivamente la música si finalmente decide involucrarse de lleno en la actividad política. La decisión, según explicó, no sería compatible con mantener su carrera artística de la misma manera que hasta ahora.
Gladys lleva alrededor de 45 años dedicada a la música y reconoció durante la entrevista que esa trayectoria forma una parte central de su vida. Sin embargo, sostuvo que estaría dispuesta a cerrar esa etapa si considera que puede realizar un aporte desde otro lugar.
“Si yo me meto de lleno, lo haría y dejaría la música. Me retiraría para devolverle a la gente y estar cerca”, afirmó.
La frase abrió la posibilidad de un eventual retiro de los escenarios, aunque por el momento no existe un anuncio formal de despedida.
La artista continúa vinculada a la actividad musical y recientemente mantuvo presentaciones, por lo que sus declaraciones deben interpretarse como una evaluación sobre su futuro y no como el anuncio de una fecha concreta para abandonar la música.
La artista continúa vinculada a la actividad musical y recientemente mantuvo presentaciones, por lo que sus declaraciones deben interpretarse como una evaluación sobre su futuro y no como el anuncio de una fecha concreta para abandonar la música.
Durante la charla también hizo referencia a su situación económica y a los años de trabajo que lleva acumulados.
Gladys señaló que tuvo una vida marcada por el esfuerzo y que actualmente vive de manera normal, aunque considera que existen otras personas que atraviesan situaciones más difíciles y a las que le gustaría ayudar.
Esa intención aparece como uno de los principales motivos detrás de su interés por la política. La cantante planteó que su eventual ingreso a la actividad pública estaría relacionado principalmente con una vocación social y con la posibilidad de tener mayor contacto con las necesidades de la gente.
De esta manera, la posibilidad de que Gladys “La Bomba Tucumana” deje los escenarios todavía no es una decisión definitiva. Lo que sí expresó públicamente es que contempla esa alternativa si finalmente opta por dedicarse de manera exclusiva a la política y al trabajo comunitario.