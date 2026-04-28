Charly García ya está en su casa luego de haber atravesado una intervención quirúrgica de riñón que volvió a encender la preocupación de sus seguidores. El músico recibió el alta el lunes, después de permanecer internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, donde fue sometido a una operación programada.
Charly García fue dado de alta luego de una intervención renal programada
El músico dejó el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento después de una nefrectomía parcial. Su entorno informó que la operación fue exitosa y que evoluciona favorablemente.
La noticia llevó alivio después de varios días de atención sobre su estado de salud. Según trascendió, el artista evoluciona de manera favorable y pudo continuar la recuperación fuera de la clínica, luego de una internación breve pero muy seguida por el público y por la prensa.
La cirugía a la que fue sometido fue una nefrectomía parcial, un procedimiento en el que se extirpa una parte del riñón. De acuerdo con la información difundida durante la internación, la operación salió según lo previsto y no aparecieron complicaciones posteriores.
Qué informó su entorno
Durante la estadía de Charly en el IADT, su entorno difundió un comunicado para llevar tranquilidad. Allí explicó que el procedimiento había sido exitoso y que el músico se encontraba estable, con una evolución favorable en una habitación común de la clínica porteña.
Ese mismo mensaje también aclaró un punto importante para despejar versiones. Se informó que en ningún momento necesitó diálisis ni intervenciones adicionales fuera de las habituales para este tipo de cirugía, un dato que sirvió para bajar la incertidumbre en torno a su cuadro.
La comunicación cerraba con un agradecimiento al público. “Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre”, señalaron desde su entorno, en una muestra del seguimiento y la sensibilidad que suele despertar cada novedad sobre la salud del artista.
Una figura muy cuidada por su entorno
En los últimos años, las apariciones públicas de Charly García fueron escasas. Desde hace tiempo utiliza silla de ruedas y mantiene un perfil mucho más reservado, por lo que cada imagen o información sobre su presente genera repercusión inmediata entre sus fanáticos.
Por eso, la confirmación del alta fue recibida como una señal de alivio. Más allá de que la operación había sido programada, cualquier intervención médica sobre una figura de su dimensión activa rápidamente la atención sobre su evolución y su estado general.
La noticia de que ya regresó a su hogar permite leer esta etapa como una recuperación controlada y en marcha, después de una cirugía que obligó a poner nuevamente el foco sobre uno de los nombres centrales de la historia del rock argentino.
El antecedente reciente de AC/DC en River
La salud de Charly había vuelto a estar cerca de la conversación pública semanas atrás, aunque en un registro completamente distinto. En marzo, el músico asistió a uno de los shows de AC/DC en River y un video suyo en la platea, emocionado mientras miraba a la banda australiana, se viralizó entre sus seguidores.
La grabación fue compartida por Zorrito Von Quintiero, que acompañó la imagen con una frase cargada de admiración. Allí lo mostraba a Charly observando el recital con atención y disfrutando de una banda que forma parte del ADN del rock mundial.
Esa escena tuvo un valor especial para sus fanáticos porque mostró al músico conectado con la música en vivo y disfrutando de una noche que, por el peso de los nombres sobre el escenario y en la platea, terminó adquiriendo algo de postal histórica.