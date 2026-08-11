“Chita”, tal como se conocía a la madre del periodista Alejandro Fantino entre sus seres queridos, murió a los 83 años, mientras el presentador redactó una sentida despedida en agradecimiento y sostuvo que “queda la mamá” que lo cuidará “espiritualmente”.
Alejandro Fantino despidió a su madre con una emotiva carta en redes sociales
El reconocido conductor santafesino compartió un mensaje en sus cuentas oficiales. Su mamá tenía 83 años.
En un extenso posteo en sus redes sociales, con fotos de sus hijos y de su mamá, Fantino se explayó: “Toca agradecerte mamita por todo lo que hiciste por mí. Tu enorme confianza apoyando y dándome libertad para verme salir tan rápido de nuestra casa buscando mi destino desde chico sin que el miedo o la desesperanza embargara mi alma adolescente”.
“Gracias por cuidarme cuando papá se iba a la cosecha, por haberme ayudado cuando te lo pedí, por la vida que me diste y el amor con el que abrazaste a tus nietos que son mis hijos y parte de tu sangre”, añadió el conductor.
En línea, sostuvo: “Se va una mamá al cielo pero, queda ‘la mamá’, esa que va a seguir cuidándonos espiritualmente siempre. Te vamos a extrañar pero, ya sos parte del espíritu de la Virgen María que es la mamá de todos”.
“Te amo fuerte y sabes que no quedó nada sin decirnos y eso nos hace vibrar con más amor que nunca. Buen viaje, salúdame a papi y decile que a Beltran lo voy a sacar islero y estrellero como él quería. Voy a rezar especialmente para que estés con tu papá y tu mamá, converses y te rías con ellos todo lo que no pudiste en este plano. Descansá en paz mamita linda”, cerró el presentador.
La última polémica de Fantino
La polémica detrás del reposteo de la cantante española Rosalía a un contenido “anti-Argentina” generó cientos de reacciones de su público argentino. El periodista Alejandro Fantino fue uno de los que alzó la voz en contra de la artista y pidió explícitamente que cancelen el show.
Pese a las repercusiones y “la cancelación” que atraviesa en redes, la artista tenía una serie de presentaciones en Buenos Aires. Muchos usuarios manifestaron su enojo pidiendo la devolución de las entradas.
A través de un descargo que publicó en su cuenta personal de TikTok, Alejandro Fantino apuntó sin filtros contra la cantante española y sumó un pedido directo al empresario y productor Diego Finkelstein para que tome cartas en el asunto y cancele su espectáculo en el país.
“La mina nos tomó de pelotudos, nos boludeó, se nos rió, disfrutó, y después sale con un tibio ‘mala mía’. Yo lo voy a decir de corazón, la verdad, a mí... la verdad que a mí me gustaría que Rosalía no se lleve un peso de los argentinos, que sobre que nos boludeó, disfrutó —porque ya lo borró al posteo, pero estaría... sería bueno recordar en algún momento lo que hizo”, sentenció sobre el accionar de la artista.
En otro video aparte, le dedicó un descargo directo al empresario Diego Finkelstein, CEO de DF Entertainment, en el que le pidió explícitamente que cancele el show en nombre de los argentinos: "Este tiene que bajarla a Rosalía".
"No, Rosalía no tiene la culpa; el club de fans tampoco. Es buena onda porque no le criticamos su trabajo. El tipo lo hace muy bien; es una persona muy exitosa; le ha ido muy bien en su vida profesional", aclaró.
"Pero este muchacho, que se ha llenado de guita gracias a todos los que alguna vez hemos ido a ver un show de las bandas que él trae, este muchacho es el que debería tomar el toro por las astas y bajar el show", cerró.