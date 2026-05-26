Viviana Canosa y Alejandro Fantino protagonizaron una explosiva discusión en el programa de streaming Cónclave (Carnaval). Fue cuando los dos debatían sobre la interna de La Libertad Avanza y el acto por el 25 de Mayo que encabezó el presidente Javier Milei. El detonante fue una frase de Fantino que Canosa interpretó como un ataque personal
“¿Me estás diciendo psicótica?”: Viviana Canosa discutió con Alejandro Fantino y abandonó el programa
El enfrentamiento se dio al aire en el ciclo de streaming Cónclave cuando debatían sobre la interna de La Libertad Avanza y el acto por el 25 de Mayo que encabezó el presidente Javier Milei y terminó con la periodista retirándose abruptamente del estudio.
Mientras debatían sobre la interna del gobierno y la pelea entre Karina Milei y Santiago Caputo, el conductor dijo: "Creo que algunos ambientes en los que me manejo me vuelven un poco psicótico. Me tocan un botoncito psicótico y termino hablando como psicótico y diciendo cosas psicóticas".
La reflexión de Fantino fue el detonante
Esa reflexión fue tomada por Viviana Canosa como un ataque indirecto hacia ella y reaccionó al instante: “¿Me estás diciendo psicótica? Me parece más psicótico tu presidente que yo. ¿Me estás diciendo psicótica por lo que estoy diciendo? Estoy relatando lo que pasa en las redes, estoy contando la realidad”, remarcó.
Fabián Doman, otro de los presentes, buscó intervenir para bajarle el tono al asunto y aclararle a Canosa que Fantino no hablaba de ella; pero Canosa continuo firme con su postura y dijo: "No es de psicótico decir lo que está pasando en la Argentina".
A lo que Alejandro Fantino retrucó: "Vivi, ¿tenés ganas de escuchar?", pero ella respondió con enojo: "No me podés autorizar vos a que yo hable o interrumpa".
Mientras la discusión seguía escalandoél le explicó: "Vos no vas a poner en mi boca las palabras que vos crees que yo dije".
El punto de quiebre llegó cuando Canosa lo interrumpió una vez más para pedirle -en un tono un poco más alto- que desarrollara su argumento: "A ver, ampliá eso porque no lo entiendo". Fantino, que intentaba cambiar de tema, se sacó los auriculares y con tono resignado disparó: "Sigan ustedes. Los escucho un ratito".
La reacción de Viviana Canosa
Fue allí que Viviana Canosa optó por levantarse de su silla y comenzar a guardar sus elementos personales: “Me voy yo, les agradezco chicos, pero psicótica es un montón", dijo visiblemente molesta por la situación mientras se retiraba del estudio.
En tanto, Fabián Doman comentó sorprendido por lo sucedido y dándole la razón a Alejandro Fantino: "Justamente fuiste muy claro que no hablabas de ella", marcó el conductor. A los pocos minutos, la periodista regresó a su lugar y explicó: "Fui a tomar un café, necesitaba relajarme".
"Yo no lo dije por vos", le aclaró Fantino. "Como temí responder algo horrible que después me voy a arrepentir, preferí levantarme e irme", fundamentó Canosa su reacción.