Fuerte cruce

“¿Me estás diciendo psicótica?”: Viviana Canosa discutió con Alejandro Fantino y abandonó el programa

El enfrentamiento se dio al aire en el ciclo de streaming Cónclave cuando debatían sobre la interna de La Libertad Avanza y el acto por el 25 de Mayo que encabezó el presidente Javier Milei y terminó con la periodista retirándose abruptamente del estudio.