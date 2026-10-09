Chloé Bello confirmó que el fuerte descargo que publicó en sus redes sociales estaba dirigido a Matías Martin y al equipo de su programa radial, Todo Pasa, que se emite por Urbana Play. La modelo explicó que necesitaba expresar la angustia que le había provocado su participación y aseguró que no buscaba generar una nueva polémica mediática.
Los motivos del fuerte descargo de Chloé Bello contra Matías Martin
La modelo habló sobre el malestar que le dejó su visita al programa radial del periodista y conductor. Explicó por qué decidió exponer lo ocurrido y cuestionó los comentarios que recibió al aire.
En una entrevista con LAM, el ciclo de América TV, Bello se refirió a las repercusiones de sus publicaciones y explicó por qué decidió hablar después de varios días de malestar. “La verdad es que no esperaba esa repercusión, honestamente no fue tampoco con esa intención”, sostuvo.
La modelo reconoció que en un primer momento había considerado guardar silencio para evitar que sus declaraciones derivaran en un conflicto público. Sin embargo, aseguró que llegó a un punto en el que necesitaba contar cómo había vivido la experiencia.
“Fue un descargo mío necesario personal, obviamente, el cual en un momento opté por decir: 'mejor me callo la boca porque después pueden pasar estas cosas y no quiero dañar a nadie', pero honestamente lo tenía clavado como una espina”, explicó.
Bello también dejó en claro que no estaba dispuesta a seguir callando cuando sentía que una situación la afectaba directamente. “Yo ya llegó un momento en el cual no puedo callarme la boca y menos cuando se trata de mí”, afirmó.
Los comentarios que la molestaron
El conflicto se originó después de la participación de Bello en el programa conducido por Martin. Según relató, durante la entrevista recibió comentarios y provocaciones que interpretó como intentos de ridiculizarla frente a la audiencia.
En sus historias de Instagram, la modelo había cuestionado el trato recibido y sostuvo que la situación se produjo después de que rechazara una invitación personal del conductor, según su propia versión.
“Después de no aceptar una invitación personal de esta persona, durante mi participación como invitada en su programa, fui objeto de constantes comentarios y provocaciones disfrazadas de humor, que sentí como un intento deliberado de ridiculizarme y dejarme mal parada”, escribió.
En ese mismo mensaje también apuntó contra una integrante del equipo, aunque inicialmente no mencionó nombres. La publicación generó repercusiones y las interpretaciones sobre sus destinatarios se multiplicaron en las redes sociales.
Consultada por el cronista de LAM acerca de lo ocurrido, Bello evitó reconstruir cada intercambio, pero insistió en que las imágenes y las expresiones utilizadas durante la emisión permitían comprender su incomodidad.
“Bueno, yo creo que es bastante obvio. La incomodidad tiene un porqué también, ¿no? Puedo dar data por data, pero me parece que no es necesario. Creo que las imágenes y lo verbal dice todo”, respondió.
Luego resumió el motivo de su publicación: “Yo solamente quise descargar realmente la angustia que me provocó esta situación”.
Una decepción personal
Entre los aspectos que más le molestaron, Bello mencionó que la conversación había pasado de temas cotidianos, como las galletitas y los vinos, a comentarios sobre su personalidad que consideró descalificadores.
La modelo cuestionó que durante el programa se utilizaran términos como “violenta”, “manipuladora” y “tumbera”. También expresó su malestar por la manera en que algunas de esas palabras fueron presentadas en pantalla.
En su descargo, además, vinculó lo ocurrido con una situación que, según planteó, excedía una simple diferencia de opiniones. Sostuvo que se había sentido expuesta y ridiculizada en un espacio profesional al que había acudido con la intención de compartir una entrevista distendida.
Bello aclaró que no pretendía convertir su reclamo en una discusión política y explicó que había decidido hablar desde su experiencia personal. También manifestó su solidaridad con otras mujeres que, según dijo, habían relatado situaciones similares.
La decepción estuvo relacionada, en parte, con la imagen que tenía de quienes integraban el ciclo. La modelo aseguró que respetaba al conductor y valoraba el programa, por lo que no esperaba atravesar una experiencia de ese tipo.
“Me pareció triste, honestamente, porque es gente que yo respetaba muchísimo. A mí me gusta mucho lo que es la conducción, el periodismo, el programa es un programa el cual yo veía y escuchaba y realmente me cayó muy de sorpresa”, concluyó.
Así, Bello ratificó que sus publicaciones estaban dirigidas a Martin y al equipo de Todo Pasa. Aunque aseguró que no buscaba alimentar el enfrentamiento mediático, sostuvo que necesitaba expresar un malestar que llevaba tiempo guardando y que, finalmente, decidió hacer público.