Romina Uhrig quedó en el centro de una nueva polémica luego de que circularan acusaciones sobre el supuesto uso de un certificado de discapacidad falso para evitar el pago de peajes y estacionar en espacios reservados. Frente a las versiones, la exdiputada y exparticipante de Gran Hermano decidió responder públicamente a través de sus redes sociales y rechazó los cuestionamientos.
Romina Uhrig habló de la polémica por un supuesto certificado de discapacidad falso; qué dijo
La exdiputada y exparticipante de Gran Hermano publicó un comprobante de pago de peaje para defenderse de las acusaciones y apuntó contra quienes difundieron la información.
Uhrig compartió una historia de Instagram en la que mostró un comprobante de pago y aseguró que no utiliza documentación de ese tipo para acceder a beneficios en el tránsito. Su descargo llegó después de que el tema fuera expuesto en televisión y generara repercusiones.
“Les dejo un comprobante de pago de peaje para que vean que no utilizo ningún certificado de discapacidad para evitarlos, ni tampoco para estacionar en espacios reservados para personas con discapacidad”, escribió.
El comprobante publicado correspondía a un pago de $994,15 por el paso por el peaje de Ituzaingó, registrado el 5 de octubre. Con esa documentación, la mediática buscó respaldar su versión y rechazar las acusaciones que comenzaron a circular.
Además, volvió a compartir una imagen de su visa y cuestionó la difusión de información sobre su situación judicial. “También vuelvo a compartir la imagen de mi visa para que vean que, si estuviera procesada, no me la entregarían. Dejen de inventar y difundir mentiras sobre mí”, expresó.
Su descargo
La controversia surgió a partir de información difundida en televisión, donde se hizo referencia a un documento que habría sido emitido por una junta evaluadora del municipio bonaerense de Lanús en 2018, con una fecha de vencimiento prevista para 2028.
Las versiones señalaron que el certificado habría permitido acceder a beneficios vinculados con el tránsito. Sin embargo, las acusaciones deben distinguirse de una determinación oficial sobre la autenticidad del documento o sobre un eventual uso irregular.
En ese contexto, Uhrig eligió mostrar un comprobante de pago para sostener que abona los peajes y negó haber utilizado un certificado de discapacidad para estacionar en lugares reservados. La publicación representa su respuesta pública frente a los cuestionamientos, aunque por sí sola no permite establecer todas las circunstancias vinculadas con el documento mencionado.
Otra denuncia
La polémica se suma al conflicto que la exdiputada mantiene con Sebastián “Bambi” Bello, también exparticipante de Gran Hermano, quien la denunció por una presunta estafa relacionada con la compra de un automóvil.
Según el relato de Bello, Uhrig le habría pedido que registrara a su nombre un vehículo que ella había comprado. El joven sostuvo que aceptó el pedido y que, con el correr del tiempo, comenzaron a llegarle multas e infracciones de tránsito asociadas al rodado.
De acuerdo con lo que trascendió públicamente, las deudas habrían superado el millón y medio de pesos. Bello también aseguró que le reclamó a Uhrig una solución y que, ante la falta de respuestas, realizó una denuncia de venta para dejar constancia de la situación.
La exparticipante del reality rechazó esas acusaciones y también utilizó sus redes sociales para dar su versión. En aquella oportunidad, sostuvo que su error había sido confiar en una persona a la que consideraba parte de su familia.
“Jamás estafé ni utilicé a nadie para conseguir algún beneficio, mucho menos para comprar un auto u obtener algún tipo de descuento”, afirmó en su descargo.
Uhrig también aseguró que el vehículo había sido adquirido al precio correspondiente y que contaba con elementos para demostrarlo. Además, manifestó su malestar por el enfrentamiento con Bello, con quien había mantenido una relación cercana.
“Estoy profundamente lastimada”, expresó al referirse al vínculo personal que los había unido.
De esta manera, la exdiputada enfrenta dos controversias que tuvieron repercusión pública: las acusaciones relacionadas con un supuesto certificado de discapacidad y la denuncia de Bello por el automóvil y las multas. Mientras Uhrig rechaza los cuestionamientos, las versiones difundidas deben diferenciarse de los hechos que puedan acreditarse mediante documentación y actuaciones oficiales.