La salud de Christian Petersen volvió a ocupar el centro de la escena luego de que trascendiera una nueva internación en el Hospital Alemán. En las últimas horas, versiones periodísticas señalaron que el cocinero habría ingresado con un cuadro de alucinaciones y un presunto brote psicótico.
Qué dijo Roberto Petersen sobre la nueva internación de su hermano Christian y los rumores de un brote psicótico
El reconocido chef rompió el silencio tras la internación de Christian Petersen en el Hospital Alemán y negó las versiones que hablaban de un cuadro psiquiátrico.
Ante la repercusión que generó la noticia, Roberto Petersen decidió hablar públicamente y aclaró cuál es la situación médica de su hermano, desmintiendo algunas de las informaciones que circularon en distintos medios.
La aclaración de Roberto Petersen
El chef fue consultado por la periodista Maribel Leone y negó categóricamente las versiones que vinculaban la internación con un episodio psiquiátrico.
“Todo lo que se tiró ayer, que entró por un brote psicótico, no es cierto”, aseguró Roberto Petersen al referirse a las especulaciones surgidas tras el ingreso de Christian al centro médico porteño.
La declaración llegó luego de que en programas televisivos se afirmara que el cocinero había sido trasladado a un área especializada por un supuesto cuadro de alteración psicológica.
Qué explicó la familia
Horas después también trascendieron declaraciones atribuidas al propio Christian Petersen, difundidas por el periodista Daniel Ambrosino en el programa Intrusos.
Según esa versión, la internación estaba prevista dentro de un tratamiento médico relacionado con una condición cardíaca que requiere seguimiento profesional y ajustes periódicos de medicación.
“La internación fue para regular toda la medicación por su condición cardíaca, como estaba pautado con los médicos”, indicó el chef, de acuerdo con el relato difundido por el ciclo televisivo.
Además, aseguró que su evolución es favorable y que continúa recuperándose de manera progresiva desde los problemas de salud que atravesó meses atrás.
El parte médico del Hospital Alemán
La institución médica emitió un comunicado oficial para informar sobre el estado del paciente sin brindar detalles específicos sobre el diagnóstico.
“El paciente se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente”, indicó el Hospital Alemán en el documento difundido a la prensa.
El informe agregó que Petersen se encuentra clínicamente estable y con una respuesta adecuada a las intervenciones realizadas por el equipo médico tratante.
Asimismo, el centro de salud explicó que continuará bajo observación y con ajustes terapéuticos de acuerdo con la evolución del cuadro y los protocolos vigentes.
El antecedente en el volcán Lanín
La preocupación por la salud del cocinero tiene como antecedente lo ocurrido en diciembre de 2025, cuando sufrió una descompensación durante una excursión al volcán Lanín, en Neuquén.
En aquella oportunidad fue trasladado e internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde permaneció bajo cuidados intensivos y seguimiento especializado.
Desde entonces, la familia mantuvo una postura de bajo perfil respecto a la situación médica del exjurado de El gran premio de la cocina, preservando la privacidad del tratamiento y de su entorno más cercano.