Nueva internación

Qué dijo el hijo de Christian Petersen sobre su estado de salud

El cocinero permanece bajo evaluación en las áreas de Psiquiatría y Neurología, tras un cuadro que generó preocupación en su entorno. El nuevo episodio se produce meses después de la crisis que atravesó durante un ascenso en la Patagonia, cuando debió permanecer 26 días en terapia intensiva.