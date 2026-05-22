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Qué dijo el hijo de Christian Petersen sobre su estado de salud

El cocinero permanece bajo evaluación en las áreas de Psiquiatría y Neurología, tras un cuadro que generó preocupación en su entorno. El nuevo episodio se produce meses después de la crisis que atravesó durante un ascenso en la Patagonia, cuando debió permanecer 26 días en terapia intensiva.

Petersen volvió a sufrir una recaída en su salud y fue internado en el Hospital Alemán.Petersen volvió a sufrir una recaída en su salud y fue internado en el Hospital Alemán.
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La reciente internación de Christian Petersen generó preocupación en el ambiente gastronómico y televisivo, especialmente por el antecedente de salud que atravesó meses atrás, cuando sufrió una descompensación durante una excursión al Lanín. En ese marco, su hijo Hans Petersen salió a aclarar la situación y explicó el proceso médico que atraviesa su padre.

Hans Petersen descartó versiones sobre un cuadro de estrés y precisó el motivo de la internación. “No hay ningún cuadro de estrés”, afirmó, y explicó que se trata de “un seguimiento de observación terapéutica integral” dentro de los controles posteriores al episodio cardíaco previo.

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Controles tras el antecedente

El hijo del cocinero detalló que los estudios forman parte del monitoreo de su recuperación. “Está bien, son chequeos correspondientes, sobre todo del corazón, luego de su incidente y su adaptación del mismo”, señaló, llevando tranquilidad sobre la evolución del chef.

Christian PetersenEl hijo de Christian Petersen dio detalles de la internación de su padre.

Hans Petersen también se refirió a la difusión de información sobre la salud de su padre. Expresó su preocupación por los trascendidos y remarcó la importancia de ser precisos al abordar este tipo de temas, vinculados a la salud familiar.

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