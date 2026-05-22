El chef Christian Petersen (56) volvió a sufrir una recaída en su salud y fue internado en el Hospital Alemán. El conductor y jurado de programas de cocina y prestigiosa celebridad en su rubro, ingresó en la noche de este miércoles 20 de mayo al sanatorio porteño y fue derivado al área de Psiquiatría y Neurología.
Por “alucinaciones”: volvieron a internar al chef Christian Petersen
El célebre cocinero argentino fue ingresado en el área de Psiquiatría y Neurología del Hospital Alemán.Se da a cuatro meses de la crisis que sufrió mientras hacía un ascenso de montaña en la Patagonia por la que estuvo hospitalizado 26 días en terapia intensiva.
Hace cuatro meses, Petersen experimentó una crisis en la Patagonia que lo llevó a estar hospitalizado en terapia intensiva durante 26 días. Estaba participando en un ascenso de montaña en el volcán Lanín, en la provincia de Neuquén, cuando debió ser asistido para descender y recibir atención médica.
Ahora, el nuevo episodio, catalogado de urgencia por las fuentes consultadas, fue descripto como un desborde con escenas de delirio que habría llevado a la internación en el Alemán.
Según informó Pilar Smith en LAM (América TV), el reconocido chef ingresó al centro médico de la Ciudad de Buenos Aires por la guardia y, posteriormente, fue derivado al área de psiquiatría.
En cuanto al cuadro con el que llegó Christian al hospital, Smith detalló: "A nosotros nos dicen que llegó con alucinaciones".
Además, la panelista informó que al momento de ser internado, Petersen se encontraba acompañado por su esposa, Sofía Zelaschi, quien también estuvo junto a él durante el ascenso al volcán Lanín en diciembre pasado.