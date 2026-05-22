Sanatorio Alemán

Por “alucinaciones”: volvieron a internar al chef Christian Petersen

El célebre cocinero argentino fue ingresado en el área de Psiquiatría y Neurología del Hospital Alemán.Se da a cuatro meses de la crisis que sufrió mientras hacía un ascenso de montaña en la Patagonia por la que estuvo hospitalizado 26 días en terapia intensiva.