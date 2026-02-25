Conmoción por la muerte de la hija de Martin Short: investigan un posible suicidio

El universo de Hollywood se encuentra sumido en un profundo luto tras confirmarse una noticia devastadora: la muerte de Katherine Short, la hija mayor del aclamado actor y comediante Martin Short. A los 42 años, la mujer fue encontrada sin vida en su domicilio, lo que ha generado una ola de mensajes de apoyo hacia una de las figuras más queridas de la industria del entretenimiento.
Según los primeros reportes de las autoridades de Los Ángeles, el caso ha sido caratulado inicialmente como una "muerte bajo investigación", aunque las principales hipótesis que manejan los peritos forenses apuntan a un posible suicidio. La noticia fue adelantada por medios internacionales y rápidamente replicada por la prensa especializada, dejando en shock a colegas y fanáticos del actor.
Katherine era la hija mayor del matrimonio entre Martin Short y la actriz Nancy Dolman.
Los detalles del hallazgo
El descubrimiento del cuerpo de Katherine ocurrió durante el pasado fin de semana, luego de que allegados no lograran establecer contacto con ella. Tras una llamada a los servicios de emergencia, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) ingresó a su residencia, donde constataron el fallecimiento.
Aunque todavía se esperan los resultados finales de la autopsia y los exámenes toxicológicos, fuentes cercanas a la investigación indicaron que no se hallaron signos de violencia externa o ingreso de terceros a la propiedad.
Este escenario ha reforzado la teoría de una decisión personal, aunque el círculo íntimo del actor ha solicitado máxima privacidad y respeto mientras atraviesan el proceso de duelo.
A diferencia de su padre, quien ha dedicado décadas a hacer reír al público en programas como Saturday Night Live y en el cine, Katherine optó por una vida con un perfil mucho más bajo. Si bien en su juventud realizó algunas incursiones en el mundo del arte y la producción, siempre prefirió mantenerse al margen de la exposición mediática extrema que rodea a su progenitor.
Katherine era la hija mayor del matrimonio entre Martin Short y la actriz Nancy Dolman, quien falleció en 2010 víctima de un cáncer de ovario. Aquella pérdida fue un golpe demoledor para la familia, y muchos hoy recuerdan las sentidas palabras que el comediante dedicó a su esposa a lo largo de los años, destacando la unión que mantenía con sus tres hijos: Katherine, Oliver y Henry.
Martin Short es considerado uno de los "buenos" de la industria. Crédito: Reuters.
El apoyo de la comunidad artística
Apenas se conoció la triste noticia, las redes sociales y los portales de espectáculos se llenaron de condolencias. Martin Short es considerado uno de los "buenos" de la industria, manteniendo amistades entrañables con figuras como Steve Martin y Selena Gomez, con quienes comparte el éxito de su última serie.
Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial por parte de los representantes del actor. Por el momento, la producción de sus proyectos actuales ha quedado en suspenso para permitir que el artista pueda refugiarse en su familia.
La tragedia vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la salud mental en los círculos de la alta sociedad y el espectáculo, en un año que ha sido particularmente difícil para las celebridades internacionales.