Murió Robert Duvall, ícono de Hollywood y actor de El Padrino

El mundo del cine despide a Robert Duvall, una de las figuras más emblemáticas de Hollywood, que falleció este domingo a los 95 años en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de su esposa y familiares, confirmó su familia en un sentido comunicado. Su carrera, de más de siete décadas, dejó un legado imborrable con papeles inolvidables en clásicos como El Padrino y Apocalipsis Now.
Una carrera rica en personajes inolvidables
Robert Duvall nació el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, y desde muy joven mostró inclinación por las artes dramáticas, estudiando actuación en Nueva York antes de dar sus primeros pasos en teatro y televisión.
La confirmación del fallecimiento se realizó en redes sociales.
Su carrera cinematográfica despegó definitivamente cuando interpretó a Tom Hagen en El Padrino (1972) y su secuela (El Padrino II, 1974), donde su presencia tranquila y convincente en pantalla lo catapultó al reconocimiento internacional.
A lo largo de su trayectoria, Duvall trabajó con directores de renombre y dejó actuaciones destacadas en películas como:
Apocalypse Now (1979), recordado por su icónico papel como el teniente coronel Bill Kilgore.
Tender Mercies (1983), por la que ganó el Premio Óscar al Mejor Actor.
To Kill a Mockingbird (1962), donde debutó como actor en cine.
The Great Santini, Lonesome Dove y The Apostle — esta última también la dirigió.
La noticia del fallecimiento fue confirmada por su esposa, Luciana Duvall, quien publicó un emotivo mensaje en redes sociales señalando que su marido murió “pacíficamente en casa, rodeado de amor y consuelo”. En su despedida destacó tanto su talento como su pasión por la actuación y su amor por la vida cotidiana.
La familia también anunció que no habrá un servicio fúnebre público, invitando a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo de manera personal: viendo una buena película, compartiendo una historia o simplemente disfrutando de un paseo por el campo que tanto apreciaba.
Robert Duvall junto a su esposa, la actriz y productora Luciana Pedraza. REUTERS/Danny Moloshok
Su legado en la historia del cine
Duvall no solo fue aclamado por su versatilidad como intérprete, sino también por su compromiso con los personajes que interpretó. A lo largo de su carrera recibió múltiples nominaciones al Premio de la Academia, obtuvo galardones como el Oscar, Globos de Oro, Emmy y el BAFTA, y se destacó por una forma de actuar profundamente ligada a la verdad y la complejidad humana.
Considerado una figura fundamental de lo que se conoce como “New Hollywood”, su obra sigue siendo estudiada en escuelas de cine y admirada por actores y directores en todo el mundo.
La muerte de Robert Duvall marca el fin de una era para el cine moderno. Su capacidad de encarnar personajes complejos y su dedicación al arte de la actuación dejaron una huella que trascenderá generaciones. Hoy, Hollywood y el público global recuerdan no solo al actor, sino también al hombre apasionado por contar historias que conectaban con el espíritu humano.