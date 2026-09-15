Coty Romero volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales luego de compartir una producción de fotos en blanco y negro en la que posó en topless. La publicación generó una rápida repercusión entre sus seguidores y volvió a colocar a la influencer en el centro de la escena.
El impactante book de fotos de Coty Romero que desafía la censura de Instagram
La influencer compartió una serie de imágenes en blanco y negro y rápidamente recibió miles de reacciones de sus seguidores en Instagram.
La exparticipante de Gran Hermano eligió un estilo descontracturado para la sesión. En las imágenes se la puede ver con un pantalón de jogging oversize de tiro bajo, acompañado por distintos accesorios.
La propuesta se completó con pulseras, una cadena de plata y anteojos de marco rectangular. Para el estilismo, Romero optó por llevar el cabello recogido en una cola alta y utilizó un tono oscuro en los labios.
La producción fue realizada en blanco y negro, una elección que reforzó el tono más cuidado de las fotografías. Romero publicó las imágenes en su cuenta de Instagram, donde rápidamente comenzaron a multiplicarse los comentarios y las reacciones.
Una nueva producción que llamó la atención
La sesión fotográfica se conoció pocas semanas después de que la influencer se sometiera a un procedimiento estético de aumento de busto. Desde entonces, Romero volvió a compartir distintas imágenes vinculadas con su nueva apariencia.
En esta oportunidad, la elección del topless marcó una diferencia respecto de otras producciones recientes y fue uno de los principales motivos por los que las fotografías tuvieron una amplia circulación en redes.
La influencer, oriunda de Corrientes, alcanzó popularidad nacional a partir de su participación en Gran Hermano y posteriormente amplió su presencia en distintos programas de televisión y plataformas digitales.
Desde su salida del reality, Romero mantuvo una activa presencia en redes sociales, donde suele compartir aspectos de su vida cotidiana, trabajos vinculados al entretenimiento y distintas producciones fotográficas.
El impacto de sus publicaciones en redes
La publicación volvió a mostrar el alcance que tienen las imágenes de Coty Romero entre sus seguidores. En pocas horas, la producción comenzó a circular en distintas plataformas y generó comentarios sobre el cambio de imagen de la influencer.
La correntina ex GH también utilizó las redes sociales en otras oportunidades para hablar sobre su exposición pública, los comentarios que recibe y la relación con su imagen personal.
Con esta nueva producción, Romero volvió a captar la atención de sus seguidores y sumó otro capítulo a una etapa en la que su actividad en redes ocupa un lugar central dentro de su carrera pública.