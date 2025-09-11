Crecen los rumores de romance entre el campeón del US Open, Carlos Alcaraz y la supermodelo Brooks Nader

El mundo del tenis y la prensa del corazón se cruzan una vez más, y en esta ocasión los protagonistas son el tenista español Carlos Alcaraz, flamante campeón del US Open y nuevo número 1 del mundo, y la reconocida supermodelo Brooks Nader.
El cruce entre el mundo del tenis y la moda genera revuelo, mientras los rumores sobre una relación entre el joven tenista y la modelo despiertan interés mediático.
Tras su histórica victoria, los rumores sobre un posible romance entre ambos no tardaron en circular, poniendo el foco en la vida personal del joven prodigio de 22 años.
Pero, ¿quién es realmente la mujer de 28 años que ha captado la atención de los medios? Más allá de su innegable belleza, Nader es una figura multifacética con una carrera consolidada en el modelaje y los negocios, y un pasado ligado a nombres de la élite social.
Brooks Nader nació en Baton Rouge, Luisiana, y su salto a la fama se produjo en 2019, cuando fue elegida para ser parte del prestigioso especial de trajes de baño de la revista Sports Illustrated Swimsuit Issue. Su presencia en esta publicación la consolidó como una de las modelos más buscadas del momento. Sin embargo, su carrera no se limita a las pasarelas.
En el ámbito empresarial, Nader ha demostrado ser una mujer de negocios al lanzar su propia línea de joyería, en colaboración con la marca Electric Picks, y su firma de diseño de interiores, Home by BN. Este espíritu emprendedor la diferencia de muchas otras figuras del modelaje y muestra su interés por expandir sus horizontes profesionales.
La vida amorosa de Brooks Nader también ha sido objeto de titulares. A los 22 años, contrajo matrimonio con el publicista Billy Haire, de quien se divorció en 2022. Posteriormente, en 2024, fue vinculada al príncipe Constantino de Grecia, con quien se la vio en diversas ocasiones, reforzando su imagen de "socialité" y su conexión con círculos de la alta sociedad.
En los últimos meses, varios nombres del espectáculo y el deporte fueron relacionados sentimentalmente con el tenista. Sin embargo, de acuerdo con el portal de noticias de la farándula en EEUU E! News, la hermana de Brooks Nader confirmó la relación.
Fue durante un evento en la Semana de la Moda de Nueva York, despejando las especulaciones sobre los rumores de otras relaciones del tenista, como los vínculos recientes con su colega, la británica Emma Raducanu.
La posibilidad de un noviazgo entre Nader y Alcaraz es, por ahora, solo un rumor. La prensa española ha sido cauta, y periodistas como Pilar Vidal han señalado que el tenista, enfocado en su carrera, no tiene una pareja oficial.
Las exigencias de la vida de un deportista de élite, que requiere de viajes y sacrificios constantes, harían que una relación con una figura con una agenda tan ocupada como la de Brooks Nader fuera un verdadero desafío.
Mientras el tiempo dirá si esta conexión se profundiza, ambos continúan con sus exitosas carreras: Alcaraz, consolidándose como uno de los mejores tenistas de la historia, y Brooks Nader, expandiendo su imperio como modelo y empresaria.
