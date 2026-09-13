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En un ping pong: Diego Leuco y Sofi Martínez contaron detalles de su antigua relación

Ambos volvieron a coincidir al aire y demostraron que siguen teniendo un increíble vínculo: se animaron a una entrevista cruzada donde hablaron de todos los temas. Confesaron qué es lo que más extrañan de su relación, qué cambiarían y por qué se silenciaron en redes sociales.

Con Sebastián Wainraich como mediador se animaron a un ping pong de preguntas y respuestas.Con Sebastián Wainraich como mediador se animaron a un ping pong de preguntas y respuestas.
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Diego Leuco y Sofi Martínez se animaron a una entrevista cruzada donde hablaron de todos los temas: qué es lo que más extrañan de su relación, qué cambiarían y por qué se silenciaron en redes.

Casi tres años después de su separación, este domingo los periodistas condujeron La Peña de Morfi (Telefe) y demostraron que mantienen un excelente vínculo. Con Sebastián Wainraich como mediador se animaron a un ping pong de preguntas y respuestas en el que se dijeron todo.

“¿Cuánto tiempo más seguiste viendo mis redes después de que nos separamos?”, quiso saber el conductor. A lo que su ex respondió: “El día que nos separamos te silencié y es el día de hoy que no aparecés en mis redes. Era mejor silenciarte que eliminarte”.

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A su turno, Sofi consultó: “¿Qué era lo que más te molestaba de mí y que ahora extrañás?”. “Los dos tenemos mucha energía y no paramos de laburar, pero yo de lunes a viernes y ella tiene la misma energía los fines de semana y tiene 40 actividades por fin de semana”, explicó.

Fotos y recuerdos en el celular

Después, Leuco quiso saber si ella había borrado las fotos que tenían juntos. “En mis redes sociales todavía están; en el celu viste que tenés una herramienta muy poco útil que son ‘los recuerdos’, entonces un día tomé la decisión de poner que me mostrara menos tu cara, pero no lo eliminé”, aclaró.

Luego, Sofi fue más a fondo: “¿Qué cosa mía te quedaste después de la separación sabiendo que era mía?”. “Desde una marca de yerba nos mandaron como 40 kilos y nunca le avisé. Y alguna que otra remera, pero como estamos en marcas contrarias, no la puedo usar. Pero sí tengo una remera que me regaló ella que muchas veces la sigo usando para dormir”, reveló.

Un gesto romántico en secreto

“¿Qué fue lo más romántico que hiciste por mí?”, quiso saber la periodista. Él aseguró que fueron muchas cosas, pero eligió recordar el día que ella jugaba una final con su equipo de fútbol: “La fui a ver en secreto y salieron campeonas (...) Ya nos habíamos separado”.

En fotos: así fue la seguna jornada de los Juegos Suramericanos 2026Los periodistas se cruzaron al aire, casi tres años después de su separación.

Acto seguido, Leuco consultó: “Si te llama alguien con quien yo estoy saliendo y te pide referencias, ¿qué le dirías?”. “La buena es que en la intimidad es muy divertido y la mala es que duerme mucho”, sostuvo. Y sumó: “Un reclamo que yo tenía es que yo soy muy amiguera y familiera... y yo le decía ‘¿te puedo pedir que entables una relación con alguien?’”.

Por último, Martínez quiso saber qué día borraría de la relación que tuvieron. Sin dudarlo, su ex lanzó: “No se me ocurren tantos días tristes de la relación, solo el de la separación. Probablemente borraría ese que es el más triste de todos”.

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