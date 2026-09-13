Sin rencores

En un ping pong: Diego Leuco y Sofi Martínez contaron detalles de su antigua relación

Ambos volvieron a coincidir al aire y demostraron que siguen teniendo un increíble vínculo: se animaron a una entrevista cruzada donde hablaron de todos los temas. Confesaron qué es lo que más extrañan de su relación, qué cambiarían y por qué se silenciaron en redes sociales.