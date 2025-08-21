Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

Eduardo Feinmann, denunció haber sido agredido por un sindicalista en la puerta de Radio Mitre, en la Ciudad de Buenos Aires. El conductor de Alguien tiene que Decirlo contó que, tras finalizar su programa, fue abordado en la calle por un hombre, acompañado de otras dos personas.
Según su relato, el dirigente lo increpó por las críticas que había recibido en el aire y lo agredió físicamente: “Me dio una patada en la cintura, golpeó mi auto y lo abolló. Fue una emboscada”, relató en comunicación telefónica con la emisora minutos después del hecho.
Las imágenes que se viralizaron muestran al agresor, identificado con una campera roja, acercándose rápidamente al periodista mientras su hijo lo filmaba con un celular. En paralelo, otro hombre también registraba la escena. Feinmann aseguró que ambos actuaron como cómplices en la agresión.
El periodista afirmó que el sindicalista lo insultó, lo desafió a pelear y lo persiguió cuando intentaba retirarse en su vehículo. “Me decía ‘cagón, bajá’. Yo me subía al auto para irme, pero él me seguía agrediendo”, detalló.
Quién es el agresor
El sindicalista además de dirigente político con un largo recorrido mediático. En el pasado, se mostró cercano al kirchnerismo, pero en 2021 se vinculó con sectores del PRO. También fue candidato a legislador porteño, aunque sin éxito.
Además, acumula antecedentes de violencia: en 2022 protagonizó un episodio en el Ministerio de Trabajo, donde atacó a un abogado. Esa situación fue recordada al aire por Marcelo Bonelli, compañero de Feinmann en la radio.
Tras la denuncia pública del periodista, el agresor difundió el video filmado por su hijo para mostrar su versión. Allí se lo escucha reclamar explicaciones: “Quiero que me digas por qué soy un garca. Ocupás tu programa para bardearme todos los días y jamás me entrevistaste. Vine a pedir explicaciones, no a amenazarte”.
El dirigente acusó a Feinmann de atacarlo mediáticamente sin darle derecho a réplica. “Si sos un verdadero periodista, hablá conmigo. Usás el micrófono para ensuciar y ni siquiera me das la oportunidad de responder. Pedí disculpas”, insistió en las imágenes.
Una de las capturas del momento que circulan en redes sociales.
Denuncia penal y repercusiones
Feinmann anticipó que presentará una denuncia por lesiones y daños, y que pedirá sanciones penales contra quien lo agredió. “Estos personajes del sindicalismo violento y extorsionador son parte de lo que hunde a la Argentina. Tipos así tienen que estar presos”, afirmó.
El conductor también puso en duda la posibilidad de que la Justicia avance contra el sindicalista, a quien acusó de contar con protección política y de arrastrar “varios temas de corrupción en el sindicato”.
“Yo estoy bien físicamente, no me duele nada. Pero no voy a dejar pasar esto. Mañana ampliaré la denuncia y la voy a seguir hasta las últimas consecuencias”, remarcó.
El posteo de Adorni.
Repercuciones
El episodio generó un fuerte repudio en el ámbito periodístico y político, ya que se produjo en plena vía pública y frente a cámaras.
Uno de los que se manifesto a través de la red social X fue Manuel Adorni, el vocero presidencial quien dijo:
“Mi total solidaridad con Eduardo Feinmann, quien fue agredido a la salida de su programa de radio por algún energúmeno que seguramente solo entiende las prácticas violentas como único método de expresión. Fin.”
