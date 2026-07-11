La noticia conmovió al mundo del espectáculo y el empresariado nacional. Siete años después de haber iniciado una historia de amor que desafió prejuicios, Elina y Eduardo Costantini confirmaron que se convertirán en padres por segunda vez.
Elina y Eduardo Costantini confirmaron que esperan su segundo hijo
A través de un emotivo posteo en sus redes sociales que incluye la primera ecografía, la modelo y empresaria anunció la feliz noticia. La pareja, que ya tiene a Kahlo Milagro, agranda una familia marcada por la fe y las búsquedas compartidas.
La encargada de transmitir la buena nueva fue la propia modelo y empresaria, quien recurrió a su cuenta de Instagram para volcar toda su emoción en un posteo cargado de espiritualidad, donde se observa la primera ecografía del bebé en camino. “Dios, sos grande. Gracias, gracias, gracias”, escribió para acompañar la publicación que rápidamente se llenó de felicitaciones.
Para el matrimonio, este embarazo representa la consolidación de un proyecto familiar que tuvo su primer gran hito en enero de 2025, con el nacimiento de su primera hija en común, Kahlo Milagro, que actualmente tiene un año y medio. Fieles a su estilo de vida, ambos leen este nuevo presente desde una profunda perspectiva de fe, un rasgo que Elina siempre resalta al hablar del vínculo que los une.
Las señales y el deseo de "la parejita"
Aunque la noticia generó sorpresa en las redes sociales, para quienes siguen el día a día de la pareja el anuncio no resulta del todo imprevisto. Meses atrás, la propia empresaria había manifestado públicamente sus ganas de volver a experimentar la maternidad, aunque en ese momento se mostraba cauta respecto de los plazos biológicos.
“Nos encantaría, no sé si 2026, no creemos, pero más adelante seguro, si Dios nos acompaña, Dios nos tiene que seguir acompañando”, había deslizado. El destino, según sus propias palabras, terminó por acelerar los tiempos bajo lo que ella define como “la magia de Dios”.
En esa misma sintonía, días antes de confirmar el embarazo, Elina había compartido un sugerente video desde las playas de Miami, considerado por muchos como el preámbulo del anuncio. En el registro audiovisual, relató cómo el mar borró una palabra escrita sobre la arena y cómo, junto al fundador del Malba, decidieron escribir una sola: “DIOS”. Aquel episodio fue interpretado por la modelo como una clara señal del proceso que atravesaban en la intimidad.
Asimismo, la llegada de este bebé reaviva una vieja ilusión de la modelo, quien en más de una ocasión confesó sus ganas de ampliar los horizontes del hogar. “Sí, nos encantaría el varón, la parejita. Pero bueno, tendría que ser otro milagro de Dios”, supo declarar tiempo atrás, abriendo la puerta a una expectativa que hoy cobra un sentido completamente diferente.
Un lazo que se fortalece y una familia ensamblada
La diferencia de edad nunca fue un escollo para la pareja, sino un motivo para celebrar la vitalidad. Al referirse al rol paterno del empresario de 79 años, Elina remarcó en reiteradas oportunidades el impacto positivo que supuso la llegada de su primera hija. “Está más joven que nunca, está bárbaro, está divino”, describió con orgullo sobre la renovada etapa que transita su esposo.
Entre los secretos de su convivencia, la modelo reveló un íntimo ritual que sostienen desde el primer momento: “Brindamos todas las noches desde que somos novios. Él, el día que nos vimos, al otro día que fuimos a comer, me dijo: 'Esto es un milagro'”. Según recordó, al principio sintió cierto temor por la intensidad del planteo debido a experiencias difíciles de su pasado, pero la convicción de Costantini la terminó de conquistar. “Me dijo: 'No, porque yo pude visualizar que siempre nos buscamos y nos encontramos'. Entonces, la magia está en eso”, rememoró sobre los cimientos de una relación que no para de expandirse.
Con este nuevo integrante, la populosa familia Costantini sumará otra generación. Mientras que para Elina será su segundo hijo, Eduardo ya es padre de María Teresa, María Soledad, Mariana, Eduardo y Tomás —de su primer matrimonio con Teresa Costantini—, y de Gonzalo y Malena —fruto de su relación con Gloria Fiorito—, consolidando una extensa red familiar que ahora se prepara para recibir una nueva vida.