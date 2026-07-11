"Dios, sos grande"

Elina y Eduardo Costantini confirmaron que esperan su segundo hijo

A través de un emotivo posteo en sus redes sociales que incluye la primera ecografía, la modelo y empresaria anunció la feliz noticia. La pareja, que ya tiene a Kahlo Milagro, agranda una familia marcada por la fe y las búsquedas compartidas.