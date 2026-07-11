El fervor por el Mundial 2026 y el desempeño de la Selección argentina no solo se juega dentro de las canchas, sino también en los debates públicos de las figuras del espectáculo, donde la delgada línea entre el deporte y la realidad socioeconómica suele encender la polémica.
“Politizan todo y lo mezclan”: Roberto Piazza apuntó contra Florencia de la V por sus dichos sobre el Mundial
El reconocido diseñador criticó con dureza el discurso de la conductora tras el triunfo de la Selección, acusándola de "sobreactuar" y de vincular la Copa del Mundo con la situación económica del país.
En las últimas horas, el diseñador Roberto Piazza reaccionó de manera tajante a las declaraciones de Florencia de la V tras la victoria del conjunto albiceleste ante Egipto, acusándola de "politizar a los jugadores" y tildando su postura de "sobreactuada".
El cruce se originó luego de que la conductora se emocionara al aire al referirse al impacto social del triunfo deportivo. 'La gente sufre, no llega a fin de mes, la pasa mal, no puede comer carne y eso es una alegría que se merece el pueblo para quiénes no llegan a fin de mes', había manifestado De la V.
Esta vinculación entre el desahogo popular y la crisis económica no tardó en generar repercusiones, encontrando en Piazza a una de sus voces más críticas.
Una crítica sin filtros
El modisto, de conocida cercanía con el presidente Javier Milei, no ocultó su fastidio ante lo que consideró una utilización política del fútbol. 'Hay algunos famosos que están en contra de la Selección y eso implica estar en contra del gobierno y demás yerbas. La Selección es un grupo de deportistas maravillosos que representan la argentina y nos dejan de una manera maravillosa ante el mundo entero', expresó en declaraciones mediáticas.
Para Piazza, el planteo de la conductora carece de genuinidad y desvirtúa la esencia del deporte. 'Es muy gracioso lo sobreactuado. Ella era tarjetera de una pareja amiga en una peluquería, después compartimos un programa de TV y al tiempo, fue notera en mis desfiles. Me da gracia verla politizar a los jugadores de fútbol porque tuvo que decir que hay gente que no come carne, mientras lloraba', recordó sobre sus inicios compartidos en el medio técnico y artístico.
Con un tono irónico, el diseñador restó peso al argumento social esgrimido en la televisión. 'Hay gente que no come carne desde hace mucho tiempo, incluso cuando yo era chico. Ella es hasta cuasi graciosa', sentenció.
El fútbol en el centro del debate
La discusión excede el cruce particular entre ambos referentes de la moda y el espectáculo, reflejando una tensión recurrente en torno a la representatividad de la camiseta nacional en contextos de polarización. 'Hay mucha gente que les tira barro encima y me da mucha pena porque esto es deporte, es un juego. Politizan todo y lo mezclan', insistió el entrevistado.
En la misma línea de cuestionamientos hacia figuras del arco comunicacional, Piazza también dedicó duras palabras a la periodista Julia Mengolini, a quien calificó en duros términos por sus análisis, asegurando que 'no tiene capacidad alguna para opinar de nada porque es oscura, siniestra y nefasta' y concluyendo que 'no hay que darle entidad'.
El debate queda instalado en una sociedad que vive el Mundial con una sensibilidad a flor de piel, donde cada logro deportivo se convierte, inevitablemente, en un espejo de las alegrías y las complejidades de la realidad cotidiana argentina.