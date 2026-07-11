Tremendo cruce

“Politizan todo y lo mezclan”: Roberto Piazza apuntó contra Florencia de la V por sus dichos sobre el Mundial

El reconocido diseñador criticó con dureza el discurso de la conductora tras el triunfo de la Selección, acusándola de "sobreactuar" y de vincular la Copa del Mundo con la situación económica del país.