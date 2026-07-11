Morena Rial volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se difundiera una fotografía en la que aparece junto a varias personas mientras cumple arresto domiciliario en el departamento de su hermana Rocío. La imagen generó controversia debido a las restricciones impuestas por la Justicia sobre las visitas y los contactos que puede mantener durante esta etapa del proceso.
La foto de Morena Rial que generó polémica mientras cumple arresto domiciliario
La imagen muestra a la mediática junto a varias personas y despertó cuestionamientos por un presunto incumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia.
La imagen fue mostrada en televisión
La fotografía fue exhibida este viernes en el programa Sálvese quien pueda (América). Allí, el periodista Santiago Riva Roy sostuvo que en la reunión aparecía, entre otras personas, "El Despre", expareja de Tamara Báez, quien registra antecedentes judiciales.
Según explicó el panelista, la presencia de personas con antecedentes penales podría representar un incumplimiento de las condiciones fijadas para el arresto domiciliario.
La respuesta del abogado
Tras la difusión de la imagen, Alejandro Cipolla, abogado y amigo de Morena Rial negó que la fotografía corresponda al período en el que su clienta permanece bajo arresto domiciliario. "Esa foto es vieja, no sé ni de cuándo, porque Morena tampoco la reconoció", aseguró.
Además, sostuvo que la difusión de la imagen tendría como objetivo perjudicar la situación judicial de la hija de Jorge Rial.
"Esto empezó a circular solo para afectar la imagen de ella por cualquier beneficio que podía obtener en el expediente. Dicho y hecho, es que se rechazaron", afirmó.
La Justicia podría pedir explicaciones
Durante el programa televisivo también se indicó que la jueza que interviene en la causa podría solicitar explicaciones sobre la fotografía.
Según relató Riva Roy, la estrategia de la defensa sería sostener que la imagen no corresponde al momento actual e incluso plantear que podría haber sido generada mediante inteligencia artificial, aunque esa versión no fue confirmada por la Justicia.
En la fotografía, además, se observa a los presentes realizando gestos con las manos que simulan armas y, según trascendió, consumiendo bebidas alcohólicas, situaciones que también despertaron cuestionamientos debido a las condiciones impuestas durante el arresto domiciliario.
Rechazo de la libertad condicional
La polémica se produce pocos días después de que la Justicia rechazara el pedido de libertad condicional presentado por la defensa de Morena Rial.
Cipolla cuestionó esa decisión y sostuvo que el tribunal ordenó que su defendida realice un tratamiento terapéutico. "No tiene explicación. Siguen considerando que son dueños de la vida de Morena, pero alejándose del espíritu de la ley", expresó.
El abogado también aseguró que la mediática recibió la resolución con mucha angustia, ya que esperaba recuperar la libertad para retomar su vida mientras continúa el proceso judicial.
Por otra parte, adelantó que apelarán la decisión judicial y solicitarán autorizaciones para que Morena pueda realizar actividades laborales en su estudio jurídico mientras permanece bajo arresto domiciliario.