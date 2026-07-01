Morena Rial, de 27 años, fue condenada a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo tras reconocer su participación en una serie de robos calificados en el conurbano bonaerense. La resolución fue dictada por la jueza María Coelho, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, al homologar el acuerdo de juicio abreviado firmado en marzo último entre el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, y los defensores técnicos de la joven, Marcelo D’Ángelo y Martín Leiro.
Condenaron a Morena Rial a tres años de prisión efectiva por robos en el conurbano bonaerense
La hija del conductor de televisión Jorge Rial reconoció su participación en una serie de asaltos a viviendas particulares en Villa Adelina y Castelar. La condena se dictó tras la homologación de un juicio abreviado, y su defensa ya solicitó la libertad condicional.
La sentencia, que consta de 40 fojas, puso fin al proceso penal de la joven mediática bajo la acusación del delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento y efracción, cuyo requerimiento de elevación a juicio había sido presentado por el fiscal Ferrari en diciembre pasado. Mientras los cómplices de Rial optaron por no apelar, dejando el fallo firme para ellos, la defensa de la influencer hizo reserva de casación para recurrir la sentencia y solicitó formalmente la excarcelación “en términos de la libertad condicional”. Ante esto, la magistrada ordenó un peritaje psicológico y corrió vista a la fiscalía antes de resolver. Actualmente, Rial goza de arresto domiciliario monitoreado con tobillera electrónica y tiene prohibido el acceso a las redes sociales.
Radiografía de la banda y división de roles
La investigación determinó que la banda estaba integrada por Morena Rial, Lautaro Ledesma y Alan Fernández —todos ya condenados—, además de una cuarta sospechosa identificada como Luna González, quien se encuentra prófuga. El fiscal Ferrari acreditó en el expediente que los imputados actuaban bajo un plan previamente acordado con una clara división de tareas para desvalijar propiedades aprovechando la ausencia de sus moradores.
El hecho principal por el cual Rial fue detenida ocurrió el 18 de enero de 2025, alrededor de las 22 horas, en una vivienda situada en la calle José María Moreno al 2700, en la localidad de Villa Adelina, partido de San Isidro. Los dueños del inmueble no se encontraban en el lugar debido a que estaban vacacionando en Pinamar. Según el dictamen judicial, Rial conducía el automóvil de la banda —un Peugeot 207 blanco— vistiendo un vestido corto rojo y zapatos blancos. Mientras ella, Fernández y González esperaban en el vehículo realizando tareas de vigilancia, Ledesma y un quinto delincuente aún no identificado irrumpieron en la propiedad.
El "modus operandi" y el insólito encuentro policial
Para consumar el robo en Villa Adelina, los delincuentes cortaron manualmente el suministro eléctrico de la vivienda bajando la llave térmica ubicada en una pared lateral. Posteriormente, saltaron una reja perimetral de dos metros de altura para ingresar al patio delantero. Con herramientas que transportaban en sus mochilas, forzaron los barrotes de una ventana, levantaron la persiana de madera y revolvieron los ambientes, logrando apoderarse de una computadora notebook.
Tras el golpe, el auto conducido por Rial se dirigió a una estación de servicio cercana, ubicada en la avenida Fondo de la Legua y El Indio. En el baño del establecimiento, la joven se cruzó casualmente con una mujer policía del Comando de Patrullas de San Isidro, quien la reconoció y le dijo: “Vos sos More”. La influencer respondió: “Ah, sí, amor”. Pocos minutos después, esa misma agente y su compañero fueron desplazados por el Comando Radioeléctrico hacia la vivienda de la calle José María Moreno debido a la activación de la alarma, constatando el robo que acababa de cometer la banda de la conocida "famosa".
El millonario botín de Castelar y las confesiones
Además del hecho de San Isidro, Rial fue imputada por un asalto en la localidad de Castelar, partido de Morón. En esa ocasión, la organización criminal huyó con un cuantioso botín compuesto por 32.000 dólares en efectivo, 50 cargadores de iPhone, 25 auriculares Apple y diez perfumes importados de origen árabe, entre otros objetos de valor.
Durante la ampliación de su declaración indagatoria, la joven mediática negó terminantemente haber participado del robo en Castelar, aunque admitió lo sucedido en Villa Adelina. Sin embargo, intentó desvincularse parcialmente asegurando que sus acompañantes le habían manifestado que "no habían encontrado nada" dentro de la finca de San Isidro. Asimismo, Rial confesó ante la Justicia que, al día siguiente, uno de los miembros de la banda le propuso volver a manejar porque tenían "marcada" una casa en Martínez.
"Me dijo textualmente: 'Tengo una casa con dólares y brillo', pero me negué a acompañarlos", sentenció en su declaración. Pese a sus descargos, el fiscal Ferrari concluyó de manera categórica que la evidencia reunida demuestra el pleno dominio del hecho y la responsabilidad criminal de todos los encartados.