Solicitaron la excarcelación

Condenaron a Morena Rial a tres años de prisión efectiva por robos en el conurbano bonaerense

La hija del conductor de televisión Jorge Rial reconoció su participación en una serie de asaltos a viviendas particulares en Villa Adelina y Castelar. La condena se dictó tras la homologación de un juicio abreviado, y su defensa ya solicitó la libertad condicional.