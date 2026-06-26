La situación judicial de Morena Rial volvió a complicarse. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó los últimos planteos presentados por su defensa y dejó firme la elevación a juicio oral de una causa que reúne tres expedientes por distintos hechos ocurridos en esa provincia.
Morena Rial irá a juicio oral por robo y amenazas
La Justicia de Córdoba confirmó la elevación a juicio de un expediente que unifica tres causas contra Morena Rial. Está acusada de robo, amenazas y daños, mientras continúa cumpliendo prisión domiciliaria en otra causa tramitada en la provincia de Buenos Aires.
La hija del periodista Jorge Rial deberá responder ante la Justicia por delitos que incluyen robo, amenazas y daños, en un proceso que podría derivar en una condena de cumplimiento efectivo.
Tres causas unificadas y un juicio que agrava su situación
La decisión judicial implica que los tres expedientes serán tratados en un único juicio bajo la figura de concurso real de delitos, mecanismo previsto cuando una persona es investigada por distintos hechos independientes entre sí.
Uno de los casos más relevantes está vinculado al presunto robo de siete teléfonos celulares de alta gama de un comercio perteneciente a un familiar de Facundo Ambrosioni, expareja de Morena Rial y padre de su hijo mayor.
Según consta en la investigación, cámaras de seguridad registraron el momento en que la joven ingresó al local y sustrajo los dispositivos. Esa prueba audiovisual forma parte del expediente y fue incorporada durante la instrucción de la causa. Además, los investigadores sostienen que existen conversaciones posteriores que también fueron incorporadas como evidencia.
La segunda causa está relacionada con una denuncia por amenazas presentada por el padre de Ambrosioni. De acuerdo con el expediente, Morena Rial habría enviado un audio de WhatsApp en el que amenazaba a integrantes de esa familia si continuaban con las denuncias judiciales.
El tercer hecho investigado corresponde a un episodio ocurrido junto a otras personas, cuando presuntamente interceptaron a un joven, provocaron daños en su vehículo y se llevaron la patente del automóvil. Ese episodio también fue incorporado al expediente unificado que ahora llegará a juicio oral.
Antes de que se resolviera la elevación a juicio, la defensa de Morena Rial intentó distintos recursos para evitar esa instancia, pero fueron rechazados por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que dejó firme la continuidad del proceso.
Según trascendió, también existieron intentos de arribar a acuerdos económicos con algunas de las víctimas para poner fin al conflicto, aunque esas propuestas no prosperaron y las causas continuaron su curso judicial.
Cómo impacta este proceso en su situación judicial
El nuevo frente judicial se suma al proceso que Morena Rial afrontó en la provincia de Buenos Aires por una serie de robos cometidos en el conurbano bonaerense.
En esa causa aceptó un juicio abreviado, reconoció su responsabilidad y recibió una condena de tres años de prisión efectiva. Actualmente cumple esa pena bajo el régimen de prisión domiciliaria, aunque la resolución todavía debe convivir con las restantes investigaciones abiertas en otras jurisdicciones.
La causa cordobesa es independiente de ese expediente y podría derivar en nuevas sanciones penales si el tribunal considera acreditadas las acusaciones.
Los delitos investigados presentan distintas escalas penales que, al tratarse de un concurso real, podrían traducirse en una pena superior a la correspondiente por cada hecho considerado de manera individual.
Por ese motivo, la elevación a juicio representa un cambio importante en el panorama judicial de la mediática, ya que la resolución del Tribunal Superior de Justicia agotó las instancias de revisión que intentaban frenar el avance del proceso.
El juicio oral permitirá que fiscales, querellantes y defensa presenten la totalidad de las pruebas reunidas durante la investigación, entre ellas registros de cámaras de seguridad, audios, documentación y declaraciones testimoniales.
Hasta el momento no fue informada oficialmente la fecha de inicio del debate oral, aunque fuentes vinculadas a la causa señalaron que el proceso podría comenzar una vez que el tribunal complete las actuaciones administrativas correspondientes.
Mientras tanto, Morena Rial continúa bajo prisión domiciliaria en el marco de la condena dictada en Buenos Aires y deberá afrontar en Córdoba un nuevo proceso judicial que podría modificar nuevamente su situación procesal.
Con esta resolución, la Justicia cordobesa dio un paso decisivo en una investigación iniciada hace varios años y que ahora ingresará en la etapa de juicio, donde deberán determinarse las responsabilidades penales por los hechos denunciados.