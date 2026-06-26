Causa judicial en Córdoba

Morena Rial irá a juicio oral por robo y amenazas

La Justicia de Córdoba confirmó la elevación a juicio de un expediente que unifica tres causas contra Morena Rial. Está acusada de robo, amenazas y daños, mientras continúa cumpliendo prisión domiciliaria en otra causa tramitada en la provincia de Buenos Aires.