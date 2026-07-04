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¿Juego ilegal?

Morena Rial volvió a generar polémica con su nuevo trabajo tras ser condenada por robo

Tras su paso por la Justicia, la joven vuelve a mostrarse activa en redes con una actividad que reabre el debate sobre su presente y su futuro laboral en curso.

Morena Rial reapareció en las redes tras su condena por varios robos.Morena Rial reapareció en las redes tras su condena por varios robos.
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Hace tiempo que Morena Rial había decidido mantenerse al margen de los escándalos mediáticos. Tras su salida del penal de Magdalena, enfocó su vida en la crianza de su hijo Amadeo y en sus estudios virtuales, intentando sostener una rutina más ordenada.

En paralelo, también realizó trabajos ocasionales a través de internet para generar ingresos, sin demasiada exposición pública. Sin embargo, en las últimas horas volvió a mostrarse activa en redes sociales con la promoción de casinos online, una práctica que ya generó controversias en el pasado.

Este tipo de publicidades ya derivó en investigaciones contra distintas figuras del espectáculo durante 2025, en el marco de causas vinculadas a plataformas de juego no habilitadas.

Antecedentes judiciales

Morena Rial fue condenada a tres años de prisión por su participación en robos bajo la modalidad de escruche en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Morena Rial mostró de qué trabaja tras haber sido condenada a tres años de prisión.Morena Rial mostró de qué trabaja tras haber sido condenada a tres años de prisión.

Antes de recuperar la libertad, estuvo detenida durante seis meses en la Unidad 51 del penal de Magdalena, ubicada a más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí permaneció en el sector conocido como “buzones”, un área de aislamiento con condiciones particulares. Contaba con una celda con cama de hormigón, colchón ignífugo, baño propio y acceso limitado a actividades.

Durante ese período, realizó tareas administrativas, pasó tiempo en la biblioteca y, según versiones periodísticas, también utilizó el celular e incluso abrió una cuenta en redes sociales desde el penal.

Posibles implicancias legales

La reciente difusión de casinos online vuelve a colocarla bajo la lupa, ya que este tipo de publicidad puede estar vinculada a plataformas no autorizadas.

En distintos casos recientes, la promoción de sitios de juego ilegal por parte de influencers derivó en investigaciones judiciales y allanamientos.

Morena Rial rompió el silencio detenida y ya cumple arresto domiciliarioLa influencer se la rebusca mientras espera que se resuelva el pedido de libertad condicional.

En este contexto, especialistas advierten sobre la responsabilidad legal de quienes publicitan estos servicios en redes sociales, especialmente cuando se trata de audiencias masivas.

Expectativa por la libertad condicional

Mientras tanto, Morena Rial continúa a la espera de la resolución judicial sobre su pedido de libertad condicional, un paso clave para reorganizar su vida personal y familiar.

Su entorno sostiene que su prioridad es reencontrarse con su hijo y estabilizar su situación cotidiana. La decisión de la Justicia será determinante para definir su futuro inmediato.

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