La Justicia rechazó el pedido de libertad condicional presentado por la defensa de Morena Rial, quien fue condenada el pasado 1° de julio a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en una serie de robos en viviendas de Villa Adelina y Castelar.
Rechazaron el pedido de libertad condicional de Morena Rial tras su condena
La Justicia desestimó la solicitud presentada por la defensa de la hija de Jorge Rial, condenada a tres años de prisión por robos en viviendas. Su abogado cuestionó la decisión y habló de un trato "excesivamente severo".
La decisión fue confirmada por su abogado, Alejandro Cipolla, quien expresó públicamente su desacuerdo con la resolución y cuestionó el tratamiento judicial que recibió la causa.
El planteo de la defensa
A través de una publicación en sus redes sociales, Cipolla informó que la solicitud de libertad condicional fue rechazada y sostuvo que el expediente está siendo tratado con una severidad que, a su criterio, resulta desproporcionada.
Además, el letrado manifestó que la resolución genera dudas sobre la imparcialidad con la que se desarrolla el proceso y opinó que el caso podría estar desviando la atención pública de otros expedientes de alto impacto, como el juicio por la muerte de Diego Maradona.
La condena
La sentencia fue dictada por la jueza María Coelho, del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, tras homologar un acuerdo de juicio abreviado firmado entre la defensa y el fiscal general adjunto Patricio Ferrari.
Antes de resolver el pedido de libertad condicional, el tribunal había ordenado la realización de un peritaje psicológico y solicitado la opinión del fiscal sobre la situación procesal de la acusada.
El robo por el que fue condenada
La investigación determinó que Morena Rial participó en el robo a una vivienda de Villa Adelina ocurrido el 18 de enero de 2025, cuando los propietarios se encontraban de vacaciones. Según el expediente, condujo el vehículo utilizado por el grupo mientras otros integrantes ingresaban al domicilio.
Las cámaras de seguridad registraron parte de la maniobra y también el paso del automóvil por una estación de servicio cercana, donde una policía reconoció a la joven. Actualmente, Morena Rial permanece bajo arresto domiciliario, con tobillera electrónica y restricciones para utilizar redes sociales.