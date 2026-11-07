Emanuel Noir, vocalista de la banda Ke Personajes, fue detenido durante la madrugada de este sábado en un casino de Concepción del Uruguay, ubicado sobre la calle Rocamora al 600.
Detuvieron al cantante de Ke Personajes por agredir a un policía en un casino de Entre Ríos
Emanuel Noir habría intentado ingresar al establecimiento cuando permanecía cerrado y protagonizado una discusión que terminó con un efectivo herido. Tras el episodio, el músico fue trasladado a una dependencia policial.
Según informaron medios entrerrianos, el músico habría protagonizado un episodio de violencia con un efectivo policial que cumplía tareas adicionales de seguridad en el establecimiento. De acuerdo con esas versiones, el agente sufrió lesiones en el rostro provocadas por los anillos que llevaba puestos el cantante.
Cómo comenzó el incidente
El episodio se habría desencadenado cuando Noir intentó ingresar al casino, que en ese momento permanecía cerrado.
Ante la imposibilidad de acceder al establecimiento, el artista habría iniciado una discusión con una persona que le impidió el ingreso. En ese contexto, según las primeras informaciones difundidas por medios locales, la situación terminó con una agresión física.
La agresión al policía y las lesiones
De acuerdo con las versiones periodísticas, durante el enfrentamiento el líder de Ke Personajes también agredió a un policía que se encontraba trabajando en el lugar.
El efectivo sufrió heridas en la cara que, según trascendió, habrían sido ocasionadas por los anillos que llevaba puestos Emanuel Noir.
Traslado a la comisaría
Tras el episodio, el cantante fue detenido y trasladado a la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay.
Allí quedó alojado y a disposición de la Justicia por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.