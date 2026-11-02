Emilia Mernes volvió a reunir a sus amigos y a distintas figuras del espectáculo para celebrar su cumpleaños con una fiesta de disfraces que tuvo una particular ambientación inspirada en Halloween.
Las fotos de la fiesta de disfraces que organizó Emilia Mernes para celebrar su cumpleaños
La cantante organizó un evento inspirado en Halloween, con looks de fantasía, una torta que recreó su figura y la presencia de Duki, Nicki Nicole y otras figuras.
La cantante compartió en sus redes sociales varias fotografías y videos de la noche, en los que mostró los vestuarios de los invitados, los detalles de la decoración y una torta que se convirtió en una de las grandes protagonistas del festejo.
La artista entrerriana eligió una caracterización inspirada en Medusa, el personaje de la mitología griega. Para construir el look, lució un conjunto negro y violeta con relieves que simulaban escamas y serpientes, además de un llamativo tocado con figuras de víboras que completó la propuesta.
El vestuario se destacó por sus detalles y por una puesta en escena que también incluyó maquillaje en tonos lilas, brillos sobre el rostro y el cuerpo, uñas largas oscuras y el cabello negro con mechones blancos. En distintas imágenes, Emilia posó con una copa en la mano y mostró diferentes ángulos de su caracterización.
La ambientación del lugar acompañó la temática elegida para la celebración. Las luces violetas, los espacios oscuros y los sectores preparados para las fotografías le dieron un clima de fantasía a la reunión, mientras que los invitados se sumaron con disfraces de terror, personajes de ficción y distintas criaturas.
Una torta particular
Uno de los elementos que más llamó la atención de las fotografías fue la torta de cumpleaños. Lejos de los diseños tradicionales, el postre reprodujo parte del cuerpo y el vestuario de la cantante, con una estructura que imitaba su torso.
El diseño incluyó un corset negro, apliques plateados, correas con grandes hebillas y plumas azules y violetas a los costados. También incorporó distintos adornos brillantes y velas ubicadas en la parte superior de la pieza.
Emilia posó junto a la torta y compartió imágenes del momento en que se acercó para apagar las velitas. La original propuesta no pasó inadvertida entre sus seguidores, que reaccionaron a las publicaciones con mensajes de cariño y comentarios sobre la elección del postre.
“Imaginate ser tan icónica que tu torta es de tu cuerpo”, escribió una usuaria, en una de las respuestas que recibió la publicación. Otros seguidores destacaron el vestuario y la creatividad de la celebración.
Duki y los invitados
La reunión también tuvo entre sus protagonistas a Duki, pareja de Emilia, quien acompañó a la cantante durante la noche. Ambos aparecieron en distintas fotografías y videos compartidos en las redes sociales, donde se los pudo ver abrazados y besándose cerca de la mesa de la torta.
Uno de esos registros fue difundido por Franco Poggio, quien acompañó las imágenes con un mensaje dedicado a la artista: “Feliz cumple, amiga hermosa”. En las postales grupales, el músico también apareció junto a otros invitados.
Entre las figuras que participaron del encuentro estuvo Nicki Nicole, quien eligió un disfraz de novia fantasma, con vestido blanco, velo y maquillaje acorde con la temática. La cantante compartió una fotografía junto a Emilia y la acompañó con una breve dedicatoria: “Mi amiga”.
También estuvieron presentes Julieta Poggio y Marti Benza. A través de sus historias de Instagram, la cumpleañera mostró otros momentos junto a Yami Safdie y Lizardo Ponce, quienes formaron parte de la celebración.
Los disfraces fueron uno de los puntos centrales de la noche. En las fotografías grupales se observaron vestuarios de fantasía, capas, coronas, pelucas, accesorios teatrales y maquillajes de terror. Cada invitado aportó su propia interpretación de la consigna, con propuestas que combinaron humor, creatividad y caracterizaciones elaboradas.
La familia de Emilia también tuvo un lugar especial. Sus padres participaron de la fiesta con sus propios disfraces y posaron junto a la cantante y sus amigos. Su presencia generó numerosos comentarios de los seguidores, que destacaron el acompañamiento familiar en una celebración rodeada de figuras del espectáculo.
Las imágenes difundidas por Mernes dejaron ver distintos momentos de la reunión, desde las fotografías individuales y los retratos grupales hasta los brindis, los bailes y los encuentros alrededor de la torta.
De esta manera, la cantante compartió una nueva serie de postales de su vida personal, con una celebración que combinó la estética de Halloween, los disfraces y la presencia de su círculo más cercano.