Con un baile viral, Mauricio Macri se robó la fiesta la boda de Emily Lucius y Rodrigo Valladares

En el casamiento de Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri, el expresidente se sumó a la pista, armó ronda y saltó al ritmo de “I Gotta Feeling”. La escena se viralizó y terminó siendo “el” momento de la noche.
El expresidente saltó al ritmo de Black Eyed Peas y el video se hizo viral. Además, le dejó un mensaje en redes sociales a su sobrino: "Contento y emocionado".
En el casamiento de Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri, el expresidente se sumó a la pista, armó ronda y saltó al ritmo de “I Gotta Feeling”. La escena se viralizó y terminó siendo “el” momento de la noche.
En el video que circuló en redes se lo ve a Mauricio Macri tomado de la mano de la novia, rodeado por invitados que arman una ronda, saltando y bailando con entusiasmo el clásico de Black Eyed Peas que suele levantar cualquier fiesta.
Ya después del casamiento, Macri publicó un mensaje dedicado a su sobrino Rodrigo y a la pareja, y sumó un tramo emotivo al recordar a su hermana Sandra Macri, madre del novio, fallecida en 2014.
Según el relato del evento, la fiesta se hizo en una quinta familiar de los Macri en Los Polvorines, provincia de Buenos Aires, con una boda al aire libre y una ambientación de inspiración italiana, con flores de tonos cálidos y estética mediterránea.
La ceremonia había tenido un paso previo por el Registro Civil de la calle Uruguay, donde la pareja formalizó el matrimonio antes de la gran celebración del fin de semana.
Emily Lucius compartió momentos del día en redes y definió la jornada como “inolvidable”. En la ceremonia, entró acompañada por su padre y hubo un tramo bien familiar: su hermana Belu Lucius ofició con unas palabras a los recién casados y también habló Javier Ortega Desio, su esposo.
Entre los invitados mencionados estuvieron Rocío Marengo y Eduardo Fort; Mica Viciconte y Fabián Cubero; Paula “la Peque” Pareto; Federico Bal; Sofía “Jujuy” Jiménez; Candela Ruggeri; Oscar Ruggeri, entre otros.