"Te faltaba tanto por vivir": el desgarrador último adiós de Andrés Ciro Martínez a Daniel Buira
El vocalista de Los Piojos utilizó sus redes sociales para despedir con profunda tristeza al emblemático baterista. Un mensaje que recorre la historia de una amistad nacida en los escenarios y sellada por el ritmo del tambor.
Buira no solo fue el baterista de los discos más icónicos de Los Piojos, sino que fue el arquitecto de ese puente rítmico entre el rock y el candombe que definió la identidad de la banda de El Palomar.
La música argentina se viste de luto tras conocerse la partida de Daniel Buira, figura central del rock nacional y pieza fundamental en la construcción del sonido de Los Piojos. La noticia, que impactó de lleno en el ambiente artístico este sábado 21 de marzo, motivó una conmovedora carta de despedida de quien fue su compañero de ruta durante años, Andrés Ciro Martínez.
Un vínculo que marcó una época
“Adiós Dani. Qué dolor despertar con esta noticia. Te fuiste tempranito. Faltaba por vivir y hacer. Pero diste mucho. Se me superponen las imágenes”, comenzaba el mensaje de Ciro.
“Te veré siempre detrás de los parches. Con tu risa jocosa. Tus frases repetidas. Tocando lo que se te canta. Un percusionista con batería. Un creativo. Un Artista. Nos dimos el gusto de volver a tocar juntos. De volver a ser Los Piojos en vivo sobre un escenario. Esperaste en silencio 25 años. Y lo disfrutaste profundamente”, relató Martínez.
Buira falleció tras sufrir una descompensación mientras practicaba percusión.
Como cierre, el cantante se explayó: “Te abrazo acá bajo la lluvia, desde la orilla uruguaya, que tanto nos inspiró. Envío un conmovido pésame a su familia, de parte mía y toda la gente de Los Persas. Te vamos a extrañar. Que suenen los tambores desde arriba. Dibuje Maestro”.
Buira no solo fue el baterista de los discos más icónicos de Los Piojos, sino que fue el arquitecto de ese puente rítmico entre el rock y el candombe que definió la identidad de la banda de El Palomar.
La relación entre ambos trascendió lo profesional. Buira fue el motor detrás de La Chilinga, la escuela de percusión que revolucionó el género en el país, y su impronta quedó grabada en himnos como "Verano del '92" o "El Farolito".
A lo largo de su carrera, Daniel Buira se destacó por su generosidad docente y su capacidad para llevar el ritmo popular a las masas. Desde su salida de Los Piojos en el año 2000, se enfocó en consolidar su proyecto cultural, pero el respeto de sus excompañeros siempre se mantuvo intacto.
"Fue un tipo que le puso el cuerpo a la música y al barrio. Un buscador incansable", comentan allegados al músico en este día de profundo pesar para la cultura rioplatense.
Los Piojos 2025: Andrés Ciro Martínez, Daniel Buira, Juan Manuel Gigena Ábalos, Daniel “Piti” Fernández y Luli Bass.
Un vacío difícil de llenar
El fallecimiento de Buira deja un hueco imborrable en la escena de la percusión argentina. Su legado, sin embargo, continúa latiendo en cada ensayo de La Chilinga y en cada nota de aquellos discos que definieron la década del 90. Las redes sociales se han transformado hoy en un gran altar donde fanáticos y colegas agradecen su arte, destacando no solo su virtuosismo técnico, sino su calidez humana.
La partida de Daniel Buira marca el fin de un capítulo dorado del rock nacional, pero su ritmo seguirá resonando en cada rincón donde un tambor llame a la reunión. Como bien sintetizó Ciro en su despedida, el dolor es proporcional a la huella que dejó: una huella que, a pesar de la partida física, es eterna.