Fernanda Iglesias en el ojo de la tormenta por revelar un secreto familiar ajeno

La periodista de espectáculos Fernanda Iglesias volvió a quedar en el centro de la polémica luego de revelar que Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, tendría un hijo extramatrimonial. La noticia fue viralizada a través de un video de Instagram, desató un verdadero escándalo mediático y una ola de críticas hacia la comunicadora.
Iglesias aseguró que Lescano tiene un hijo no reconocido, información que rápidamente circuló en redes sociales. El dato no solo sorprendió al público sino que también expuso un costado íntimo de la vida privada del músico, hasta entonces desconocido para gran parte de sus seguidores.
Repudio masivo en redes sociales
Lejos de recibir apoyo, la periodista cosechó un fuerte repudio en plataformas como X (ex Twitter), Instagram y Facebook, donde usuarios la acusaron de invadir la intimidad de Lescano y de exponer a una familia que no eligió la vida pública.
Los comentarios se multiplicaron cuestionando el rol del periodismo de espectáculos y señalando a Iglesias por priorizar el impacto mediático antes que la sensibilidad de los involucrados.
Fernanda Iglesias.
“Siempre metiéndose en la vida privada de los demás”, “Esto no es noticia, es morbo” y “Dejá de lucrar con la desgracia ajena”, fueron algunas de las críticas que se leyeron en redes, reflejando el malestar del público frente a la difusión del dato.
El escándalo no solo salpicó a Iglesias, sino que también puso a Pablo Lescano en el centro de la escena mediática. Reconocido como uno de los referentes de la cumbia villera argentina, el cantante suele mantener un perfil discreto respecto a su vida personal, lo que amplificó el efecto de la revelación.
En los medios de espectáculos, el episodio reabrió el debate sobre los límites entre la información de interés público y el respeto a la intimidad de las figuras.
La polémica como marca personal
Fernanda Iglesias no es ajena a la controversia: a lo largo de su carrera como panelista en programas como LAM y Puro Show ha protagonizado múltiples cruces mediáticos. Sin embargo, esta vez, la reacción negativa fue mucho más marcada, al punto de instalar su nombre entre las principales tendencias en redes sociales.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.