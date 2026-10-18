La muerte de Fernando Confessore dejó un profundo dolor entre sus seres queridos, sus compañeros de trabajo y quienes durante años lo acompañaron a través de la pantalla. En medio de esa ausencia, su hija compartió una extensa despedida en la que puso en palabras la incredulidad, el amor y la dificultad de imaginar una vida sin su papá.
“Te voy a extrañar toda la vida”: la desgarradora carta de la hija de Fernando Confessore
Con palabras cargadas de amor y tristeza, la hija del reconocido meteorólogo recordó la esperanza de que pudiera recuperarse, los momentos compartidos en familia y la promesa de cuidar a su mamá tras su muerte.
“Tardé en escribirte porque todavía no podía creer lo que había pasado”, comenzó el mensaje. La joven recordó que, mientras los médicos y policías lo asistían, mantenía la esperanza de que pudiera recuperarse y volver con su familia. Pero él no despertó y, según expresó, fue entonces cuando sintió que su mundo se derrumbaba.
Los pequeños momentos que hoy se vuelven recuerdos imborrables
En su carta, la hija del meteorólogo habló de lo difícil que resulta aceptar que ya no podrá volver a verlo, escucharlo ni compartir con él aquellas escenas cotidianas que hoy adquirirían un valor incalculable.
“Vamos a extrañar todo de vos, pa. Tu humor, tus enojos, tus locuras, tus comidas, tus quejas, tus asados… TODO”, escribió. La enumeración, atravesada por el cariño, reflejó cómo los gestos más habituales de una persona pueden convertirse en los recuerdos más preciados cuando ya no está.
La joven también le agradeció por haber sido su papá y destacó todo lo que hizo por sus hijas y por su esposa, a quien describió como “el amor de tu vida”.
“Fuiste el mejor que nos pudo tocar. Diste todo por nosotras, no solo por Juli, Cande y por mí, sino también por mamá”, expresó en uno de los pasajes de la despedida.
Una promesa para su mamá en medio del dolor
Entre las palabras de tristeza, la carta también dejó lugar para una promesa: acompañar y cuidar a su mamá, tal como Fernando lo había hecho con ellas a lo largo de sus vidas.
“Quedate tranquilo, pa, que nosotras vamos a cuidar de mamá por vos. Vamos a estar para ella, así como vos siempre estuviste para nosotras”, escribió.
El mensaje dejó al descubierto el vínculo familiar que los unía y la decisión de sostenerse entre ellas en un momento marcado por la pérdida. Frente a una ausencia que reconoce difícil de comprender, la joven encontró en esa promesa una manera de continuar el amor que su padre les había dado.
“Te voy a amar eternamente, pa”
La hija de Confessore también reconoció que todavía no sabe cómo se aprende a vivir con una ausencia tan grande ni cómo se sigue adelante cuando una parte del mundo parece irse con esa persona.
Sin embargo, expresó que lo llevará consigo durante toda su vida: en cada recuerdo, en las comidas que le hagan pensar en él, en las risas y en esos momentos en los que desearía volver a tenerlo a su lado.
“Te voy a amar eternamente, pa. Gracias por todo lo que nos diste, por todo lo que fuiste y por haber sido mi papá”, escribió antes de expresar un último deseo: poder abrazarlo una vez más y decirle cuánto lo ama.
La despedida terminó con una frase que resume el dolor de su pérdida y la profundidad del vínculo que los unía: “Te voy a extrañar toda la vida”.
Un mensaje íntimo que, a través de los recuerdos y el amor familiar, puso en palabras una de las formas más difíciles de la ausencia: aprender a seguir adelante sin dejar de llevar consigo a quien fue parte fundamental de la propia vida.