La periodista y conductora deportiva venezolana Milagros Cofiño murió a los 43 años en España, donde residía desde hacía varios años con su familia.
Murió Milagros Cofiño, la periodista deportiva venezolana que vivía en España
La comunicadora tenía 43 años y vivía en España junto a su pareja y sus dos hijos. La noticia fue confirmada por la cadena venezolana en la que desarrolló una parte importante de su carrera. Hasta el momento, no se informaron las causas del fallecimiento.
La noticia fue confirmada el jueves 15 de octubre por Meridiano TV, el canal en el que construyó buena parte de su trayectoria profesional y se convirtió en una de las caras vinculadas a la información deportiva en Venezuela.
El fallecimiento generó repercusiones entre colegas y profesionales de los medios de comunicación, que recurrieron a las redes sociales para despedirla y recordar tanto su trabajo frente a las cámaras como su vínculo con quienes compartieron distintas etapas de su carrera.
Por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las causas de su muerte. La información comunicada por la cadena se centró en su trayectoria y en el reconocimiento a su paso por la televisión deportiva venezolana.
La trayectoria de Milagros Cofiño en la televisión venezolana
Cofiño desarrolló una parte significativa de su carrera en Meridiano TV, una señal especializada en deportes que forma parte del Bloque de Armas, grupo empresarial de medios de Venezuela.
Durante los años en los que trabajó allí, se desempeñó como periodista y conductora, con presencia en la pantalla de una cadena reconocida por su cobertura de distintas disciplinas deportivas.
Su recorrido profesional quedó ligado a ese medio, donde compartió espacios de trabajo con periodistas, relatores y comentaristas que, tras conocerse la noticia, expresaron públicamente su pesar.
En el mensaje con el que informó sobre su muerte, Meridiano TV destacó el vínculo de la comunicadora con el canal y el recuerdo que dejó entre compañeros y televidentes. La señal la describió como una profesional que se distinguió por su trabajo y por la energía con la que desarrollaba sus tareas.
El reconocimiento también se extendió a las redes sociales, donde antiguos compañeros evocaron su personalidad y su disposición para impulsar proyectos. Los mensajes coincidieron en señalar su entusiasmo y la cercanía que mantenía con quienes trabajaron con ella.
Uno de los testimonios fue el del periodista deportivo Álex Candal, quien compartió unas palabras de despedida en las que recordó su alegría y sus ganas de emprender nuevas iniciativas.
“Todo el tiempo feliz, contenta, así te vamos a recordar. Una chica extraordinaria siempre con ganas de hacer cosas, de intentar, de inventar, de producir. Qué tristeza, Mili. Descansa en paz, amiga”, escribió Candal en un mensaje que fue reproducido por medios venezolanos.
Las expresiones de sus colegas reflejaron el impacto de la noticia en el ámbito periodístico y el recuerdo que dejó Cofiño entre quienes compartieron con ella su trabajo en televisión.
Su vida en España y los mensajes de despedida
Desde hacía varios años, Milagros Cofiño estaba radicada en España, donde vivía junto a su pareja, Guillermo Guerra, y sus dos hijos pequeños. La comunicadora había establecido allí su residencia, lejos de Venezuela, país en el que desarrolló gran parte de su carrera profesional.
La noticia de su fallecimiento generó muestras de acompañamiento hacia su familia y numerosos mensajes de condolencias de parte de integrantes del periodismo deportivo latinoamericano.
El relator y comunicador Richard Méndez también la recordó públicamente. En su despedida, expresó la tristeza que le produjo conocer la noticia y destacó el vínculo personal que había construido con ella durante su paso por la televisión.
“Dolorosa noticia enterarme del fallecimiento de una de las personas más maravillosas que conocí en la televisión. Dios te tenga en su gloria, querida amiga. Descansa en paz, Milagros Cofiño”, manifestó.
Los mensajes de despedida se multiplicaron entre profesionales que coincidieron con ella en distintos momentos de su carrera. En ellos se repitieron las referencias a su entusiasmo, su trato con los compañeros y su dedicación al trabajo periodístico.
Aunque las muestras de afecto permitieron reconstruir parte de su recorrido profesional y de los vínculos que había formado en el medio, todavía no se conocen públicamente las circunstancias de su muerte. Meridiano TV confirmó el fallecimiento, pero no brindó información sobre sus causas.
La muerte de Cofiño deja el recuerdo de una periodista que desarrolló buena parte de su carrera en la televisión deportiva venezolana y que, tras conocerse la noticia, fue despedida por colegas y amigos de distintos puntos de la región.