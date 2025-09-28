Fernando Dente confirmó en lo de Mirtha que no mantiene contacto con su hermano Tomás
En una charla íntima con Mirtha Legrand, el actor y director Fernando Dente reveló que la ruptura con su hermano Tomás no es circunstancial ni pasajera, sino una decisión firme motivada por “cuestiones íntimas”.
En su aparición más reciente en La noche de Mirtha, Fernando Dente enfrentó una de las preguntas más esperadas de la noche: la relación con su hermano Tomás. Mirtha Legrand, conocedora del trasfondo mediático entre ambos, le preguntó directamente si aún existía vínculo entre ellos.
La respuesta fue contundente: no mantienen relación, y él no vaciló en explicitar que la distancia no es azarosa, sino elegida.
La confesión sin medias tintas
Ante la insistencia de Legrand, Dente fue claro: “No nos llevamos bien, es la verdad. No tenemos vínculo en realidad, pero hace muchos años”. Aclaró que no fue un desgaste paulatino, sino una decisión concreta de su parte: “Fue una decisión concreta, al menos de mi lado, de no tener vínculo con él”.
Añadió que esa ruptura no admite saludos en fechas significativas ni reconciliaciones pasajeras: “No tengo vínculo y prefiero que así siga”.
Consultado por la conductora sobre si los motivos tienen que ver con rivalidades profesionales o cuestiones públicas, Fernando no se explayó: “Hay cuestiones que son absolutamente íntimas, pero que son más que suficientes para tomar la decisión que tomé”.
Viejas heridas y silencio obligado
Durante el intercambio, Mirtha quiso indagar si celos artísticos o alguna traición podrían ser el origen del distanciamiento, pero Dente evitó enmarcarlo en algo superficial. Alude a que esto trasciende lo profesional: “No es que un vínculo se fue desgastando, fue una decisión”.
También puntualizó que la relación rota no depende de sus padres, pues ambos ya fallecieron: “Nuestros padres, sí, fallecieron los dos”, respondió ante una pregunta de contexto familiar. En cuanto a saludos de fin de año u otros gestos, respondió de forma categórica: no hay señal alguna de reencuentro.
Este episodio no es el primero en que la situación entre los hermanos recibe atención mediática. En años anteriores, Fernando admitió que Tomás nunca fue a verlo al teatro, y que su vínculo familiar fue objeto de tensiones tras contar públicamente detalles íntimos de su identidad y origen.
Lo relevante de esta reciente declaración es que la ruptura ya no es algo implícito ni tácito, sino explicitado con firmeza en pantalla. En una entrevista televisiva con Legrand, Dente transparentó su postura sin dramatismo, pero con límites bien marcados.
