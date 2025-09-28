Rocío Marengo y Eduardo Fort revelaron el sexo de su bebé
Tras años de tratamientos y esfuerzos compartidos, anunciaron la llegada de su primer hijo juntos. La pareja eligió una fiesta íntima, con amigos y familiares, para dar a conocer el sexo del bebé que esperan para enero de 2026.
Rocío Marengo y Eduardo Fort celebraron con emoción la revelación del sexo de su primer hijo.
La noticia más esperada finalmente llegó. Rocío Marengo y Eduardo Fort confirmaron que serán padres de un varón. El anuncio se realizó durante un emotivo evento familiar que tuvo lugar este fin de semana, donde ambos compartieron la felicidad de una noticia largamente deseada.
Con un recorrido lleno de tratamientos, idas y vueltas, la pareja encontró en este embarazo el punto de unión que coronó su lucha. “Una alegría enorme. Vamos a tener un varoncito”, dijo Marengo en medio de la celebración, que tuvo música, globos y la complicidad de los invitados.
La reunión, realizada en una residencia de Punta Carrasco, convocó a amigos y seres queridos. Todos participaron activamente del “gender reveal”, la ya popular revelación de sexo. Al ingresar, los invitados debían elegir entre una estrellita rosa o celeste, anticipando sus apuestas. El clima era de entusiasmo y expectativa.
Cuando el reloj marcó las 20.25, llegó el momento esperado. Frente a un muro de globos blancos y un cartel con la leyenda “Oh, baby”, Marengo y Fort comenzaron a bailar. Mientras sonaba de fondo A Sky Full of Stars de Coldplay, una bomba de humo azul confirmó la noticia: la pareja espera un varón.
Rocío Marengo y Eduardo Fort junto a una imagen anunciaron el embarazo.
Una fiesta más allá del anuncio
Lejos de ser solo un acto protocolar, la fiesta se convirtió en un agradecimiento. Así lo expresó Eduardo Fort ante las cámaras de Secretos Verdaderos: “Esta es una fiesta más que de revelación de sexo. Es para dar gracias de que se cumplió el sueño de Ro, el mío, de todos. Fue una lucha, pero lo logramos”.
Rodeados de afecto, los familiares y amigos hicieron sentir su cariño. Felipe Fort, sobrino del empresario, se llevó una mención especial. Había elegido la estrella celeste y acertó con el resultado. Su presencia, como la de otros allegados, reforzó el sentido de unidad de la celebración.
Marengo, emocionada, reconoció que todavía no tienen definido el nombre del bebé. “Edu quiere dos nombres, yo quiero uno. En fin, si quiere dos, habrá que buscar otro bebé”, comentó entre risas. La broma generó complicidad entre los presentes, quienes celebraron cada gesto de la pareja.
El empresario, en cambio, aportó una cuota futbolera. “Es de Boca”, aseguró. Sin embargo, Marengo le retrucó: “Si hablás con la madre, te dice que es de River”. Entre bromas, pidieron una camiseta firmada al presidente de River, Jorge Brito.
Familiares y amigos rodearon a Marengo y Fort en una fiesta cargada de cariño y alegría.
Entre lágrimas y recuerdos
En medio de las risas, también hubo lugar para la emoción. Rocío no pudo contener las lágrimas al recordar el camino recorrido. “Se me vienen a la cabeza un montón de recuerdos de este proceso que no fue fácil. Este bebé fue muy buscado y muy deseado. Hoy lo podemos disfrutar”, confesó con la voz entrecortada.
La modelo destacó la unión familiar que generó este embarazo. “Es muy lindo ver a los hijos de Edu, a nuestros amigos, cómo la familia se ensambló. Este bebé viene a traer alegría y unión”, aseguró, en un mensaje cargado de emoción.
Consultados por los padrinos, la pareja evitó dar definiciones. Fort bromeó con que se trata de “otra negociación pendiente”. Lo que sí adelantaron fue la fecha probable de nacimiento: 15 de enero de 2026. Una fecha que ya marca la cuenta regresiva para todos los que los acompañan.
Marengo recordó que, a pesar de estudios previos, prefirieron no conocer de antemano el sexo del bebé. “No quisimos saber ni elegir. Para mí estaba bastante claro, pero preferimos que fuera sorpresa. Hoy tenemos un video que va a mostrar todo el paso a paso de esta búsqueda”, adelantó.
El encuentro cerró con palabras de afecto de amigos como Luis Ventura, quien felicitó a la pareja. “Me pone muy contento este momento, sé lo que han luchado”, expresó el periodista. Marengo, conmovida, agradeció: “Gracias por estar, por acompañarnos. Este bebé es de todos los que nos quieren y estuvieron cerca”.
