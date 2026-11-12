Flor Torrente contó en sus redes sociales que atraviesa un problema de salud que descubrió durante sus controles médicos de rutina. La actriz explicó que, al realizarse una ecografía de carótidas, el profesional que la atendía encontró placas en esas arterias. Luego, otros estudios determinaron que tenía niveles de colesterol muy elevados y que se trataba de una condición hereditaria.
Flor Torrente reveló que tiene placas en las carótidas y contó cómo seguirá su tratamiento
La actriz reveló que conoció el diagnóstico durante sus chequeos médicos anuales. Tras experimentar efectos adversos con la primera medicación, debió suspenderla y comenzará un nuevo tratamiento.
En un video que compartió en Instagram, la hija de Araceli González relató cómo recibió la noticia y describió el impacto que tuvo en un primer momento. Aunque después pudo contar la experiencia con cierto humor, reconoció que al salir de la consulta se angustió y se puso a llorar.
El diagnóstico que recibió durante sus controles anuales
Según relató, el episodio comenzó mientras se realizaba uno de los estudios que forman parte de sus chequeos habituales. Durante la ecografía, el médico le señaló que tenía placas en las carótidas y le preguntó su edad.
La noticia la tomó por sorpresa. “Lo único que pensé fue: ‘Me voy a morir mañana’”, recordó en el video. También aclaró que, aunque después pudo narrar lo sucedido de una manera más distendida, en ese momento sintió miedo y preocupación.
Después de ese resultado, se comunicó con su cardiólogo. El especialista le explicó que tenía el colesterol muy alto y que debía iniciar un tratamiento farmacológico. De acuerdo con lo que contó Torrente, le indicaron que tendría que tomar una medicación de manera permanente para controlar los niveles de colesterol y tratar las placas detectadas.
La actriz preguntó si podía hacer algo para revertir la situación, pero señaló que recibió como respuesta que el origen de su condición era hereditario.
Los efectos de la primera medicación y el nuevo tratamiento
Torrente explicó que, dos meses después de comenzar con la medicación, empezó a experimentar distintos malestares. Entre ellos mencionó dolores musculares y articulares, además de episodios de presión baja que afectaron sus actividades cotidianas.
La situación llegó a modificar su rutina: tuvo que reducir el ritmo de trabajo y permanecer en su casa durante algunos días. Frente a esos síntomas, sus médicos decidieron suspender el medicamento. Según contó, una semana después de dejarlo comenzó a sentirse mejor.
Ahora iniciará un nuevo tratamiento con otra medicación y aguardará para conocer cómo responde su organismo.
A partir de lo vivido durante el último mes, la actriz aprovechó su publicación para insistir en la importancia de los controles médicos periódicos y de prestar atención a las señales del cuerpo. También alentó a sus seguidores a consultar cuando algo les genere molestias, tanto físicas como emocionales.
“Háganse chequeos todos los años”, fue uno de los mensajes que compartió. Su relato puso el foco en una situación que, según explicó, pudo detectar a partir de estudios de rutina.