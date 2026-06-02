Araceli González concurrió a la función de prensa de Sottovoce, la obra protagonizada por Adrián Suar en el Teatro El Nacional. Allí, la actriz habló con la prensa sobre el nuevo momento familiar que atraviesa junto a su exmarido y padre de su hijo, Toto Kirzner.
Araceli González asistió a la obra de Adrián Suar y sorprendió al hablar de una reconciliación
Sonriente y relajada, la actriz se mostró abierta a contar detalles del proceso de acercamiento con el padre de Toto Kirzner, el rol de su hijo en esta nueva etapa y cómo vive este presente junto a su pareja, Fabián Mazzei.
En la puerta del teatro, la actriz habló sobre el desafío de reconstruir la familia y dijo: “Por suerte estamos muy bien, disfrutando de este momento, revinculándonos como familia”. Además, reveló que fue ella quien tomó la iniciativa para dar el primer paso hacia la reconciliación.
,Al ser consultada sobre esta decisión, explicó .“Yo, yo, yo. Yo lloro y avanzo, es así. Lo di. Creo que es el trabajo de muchos años. No es que uno de golpe hace las cosas; uno lo hace después de trabajar mucho en uno”.
Según contó, el acercamiento no fue algo repentino, sino el resultado de un proceso interno y de conversaciones profundas. También relató que la invitación para asistir al estreno llegó directamente de Adrián Suar, luego de una cena muy especial que compartieron los tres: Adrián, Araceli y Toto. “Tuvimos una cena preciosa los tres, nos reímos mucho, fue muy emocionante y ahí nos invitó a venir a todos”.
Al hablar de los motivos que la impulsaron a reconstruir el vínculo, Araceli fue clara: su prioridad fue el bienestar de su hijo. “No quiero preguntas más incómodas para él en su vida”, afirmó en referencia a Toto Kirzner.
La actriz remarcó que, con el paso del tiempo, entendió la importancia de correrse de los conflictos y priorizar la armonía familiar. “Estamos en nuestro lugar también. Uno se va apartando con los conflictos, pero ahora es un momento muy lindo”, señaló.
El apoyo de Fabián Mazzei
Respecto de la ausencia de Fabián Mazzei en la función, Araceli explicó que su pareja tenía otro compromiso laboral. “Fabi hoy tuvo la presentación de Disney, pero él va a estar en el estreno de Toto en agosto”, aclaró.
Además, aseguró que su relación con Mazzei atraviesa un gran presente. “Hermoso, hermoso”, respondió al ser consultada por la pareja. De todos modos, explicó que prefirieron avanzar con calma en esta nueva dinámica familiar.
“Fabián estaba invitado, pero dijimos: ‘Vamos de a poco’. Si no, ya los ravioles el domingo. Vamos de a poco”, comentó con humor.
Araceli también se mostró abierta a que, en el futuro, puedan compartir encuentros más amplios que incluyan a las nuevas parejas. En ese sentido, recordó la buena relación que supo construir con Rubén Torrente, padre de su hija Florencia, quien falleció tiempo atrás.
“Con el padre de mi hija era así la relación. Por eso estamos muy felices. Es un momento hermoso”, expresó.
Una nueva etapa familiar
La actriz llegó al teatro acompañada por sus hijos, Toto Kirzner y Flor Torrente, en un gesto que dejó en evidencia el acercamiento con Suar y la intención de recomponer lazos familiares.
Durante la noche, Araceli también celebró la posibilidad de conocer a Margarita, la hija de Adrián Suar y Griselda Siciliani. “Ahora creo que tiene la misma fila. Voy a conocer a Margarita, que no la conozco”, dijo entre risas.
Finalmente, al ser consultada sobre si en este nuevo vínculo también hablaron de temas económicos o situaciones del pasado, Araceli fue contundente: “Todo, todo, todo. Eso quedó atrás. Otra vida”.
Con esa frase, la actriz dejó en claro que su intención es mirar hacia adelante, dejar atrás los conflictos judiciales y mediáticos, y apostar por una nueva etapa familiar basada en el diálogo, el respeto y el bienestar de sus hijos.