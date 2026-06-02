"Revinculándonos como familia"

Araceli González asistió a la obra de Adrián Suar y sorprendió al hablar de una reconciliación

Sonriente y relajada, la actriz se mostró abierta a contar detalles del proceso de acercamiento con el padre de Toto Kirzner, el rol de su hijo en esta nueva etapa y cómo vive este presente junto a su pareja, Fabián Mazzei.